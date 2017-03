Karayip Korsanları 5 İçin Yeni Trailer Yayımlandı

Pirates of the Caribbean 5 yani Türkçesiyle Karayip Korsanları 5 için yeni fragman yayımlandı. Peki fragmanda neler var?

Orijinal ismi Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales olan Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı isimli beşinci film için yepyeni bir fragman yayımlandı. Fragmanda, olmazsa olmaz Jack Sparrow'u görüyoruz fakat aynı zamanda onun gençliğini de anlatan bir kısım çıkıyor karşımıza.

Daha önce çıkan iki fragmanda Johnny Depp'in Jack Sparrow karakterini çok fazla görememiştik. Bunda ise bolca yer alıyor. Aynı zamanda hayalet köpek balıkları, Kaptan Salazar ve Will Turner da çokça bulunuyor. Filmin adından da anlaşılabileceği ve fragmandan da detaylarının görülebileceği üzere, filmde Salazar'ın neden Jack'in peşine düştüğü anlatılıyor.

26 Mayıs'ta vizyona girmesi beklenen filmin bahsettiğimiz fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.