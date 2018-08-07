Hollywood'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Disney, Karayip Korsanları serisini altıncı filmle devam ettirmek istiyor. Ancak şirketin Johnny Depp'i filme dahil edecek mi henüz bir bilgi yok.

Disney’in sevilen serilerinden Karayip Korsanları, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl serinin beşinci filmi olan Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı ile beyaz perdeye dönüş yapmıştı. Film, kötü bir gişe hasılatı elde etmese de Karayip Korsanları serisinin hayranları tarafından pek çok eleştiri almıştı.

Ortaya çıkan bazı dedikodulara göre Disney, Karayip Korsanları serisini devam ettirmekte kararlı. Gelen bilgiler, Disney’in Karayip Korsanları 6 projesinin henüz ilk aşamasında olduğunu ve yeni filmin senaryosu için Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı’nın senaristleri Ted Elliott, Terry Rossio ve Jeff Nathanson ile görüştüğünü söylüyor.

Yeni söylentilere göre Karayip Korsanları 6’da yönetmen koltuğuna 5. filmin yönetmeni olan ve şu sıralar Maleficent 2’yi çeken Joachim Ronning oturacak. Fakat asıl soru; eski eşi Amber Heard’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle çalkantılı bir dönem geçiren Johnny Depp’in Karayip Korsanları 6’da Jack Sparrow olarak karşımıza çıkıp çıkmayacağı.

Disney, Galaksinin Koruyucuları 1 ve 2 filmleri ile başarılı işlere imza atan James Gunn’ı, 2008-2011 yılları arasında attığı saldırgan tweetleri nedeni ile Galaksinin Koruyucuları 3’ten kovmuştu. Şirketin, eşine şiddet uygulayan Johnny Depp hakkında nasıl bir karar vereceği büyük bir merak konusu.