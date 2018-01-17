Karayip Korsanları 5'in Görsel Efektleri Nasıl Yapıldı?

Karayip Korsanları serisi, sinema tarihinin en çok beğenilen korsan hikayelerinden birisiydi ve 5 filmle beyaz perdeye veda etti. Her ne kadar son filmde senaryonun devam edebilmesi için bazı materyaller sunulsa da henüz ne stüdyodan ne de filmin oyuncularından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Serinin tüm filmlerinin bir gişe canavarı olması dolayısıyla Disney’in bu işe kalkışması çok mümkün. Geçtiğimiz aylarda 21th Centuty Fox’u da bünyesine katan ve medya endüstrisini dönüştürecek bir olaya imza atan Disney’in eli artık daha güçlü. Fakat Jack Sparrow’suz bir Karayip Korsanları filmi çekilmez doğrusu.

Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatmaz ya da sonradan değiştirilen Türkçe adıyla Salazar’ın İntikamı filminde, Sparrow’un gençliğine gitmiş, eski dostlarıyla yeniden karşılaşmış ve çok önemli bir isme hüzünlü bir şekilde veda etmiştik. Filimin senaryo gidişatından çok konuşulan şey, her zamanki gibi görsel efektleriydi.

700’den fazla görsel efekt sanatçısının, dünyanın 4 bir yanındaki stüdyolarda ter döktüğü efektler için 1200 farklı çekim yapıldı. Bu çekimler toplamda 14 farklı şirketin ellerinde yeniden şekillendiler. Filmde gördüğümüz dev gemiler, fırtınalar, köpek balıkları, adalar ve sahiller, uçsuz bucaksız denizler sonradan eklendi.

Elbette sonradan eklenen tek şey çevresel etmenler değildi. Filmin baş kötüsü olan ve genç Sparrow’un ihanetine uğrayan Kaptan Salazar’ın, sürekli su içindeymiş gibi görünen saçları da sonradan ekleniyor. Tabii aynı şekilde Salazar’ın mürettebatı da öyle.

Disney tarafından yayınlanan görüntülerin derlendiği, filmin en etkileyici sahnelerinin nasıl yapıldığına ilişkin bu video bütün merakınızı ortadan kaldıracak: