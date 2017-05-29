Karayip Korsanları: Salazarın İntikamı, Maliyetini Çıkardı!

Karayip Korsanları'nın 5. filmi olan Salazarın İntikamı, ilk hafta sonu gişesi ile Disney'i mutlu etmiş gözüküyor. Birçok kişi tarafından çok sevilen film beklediği paraları kazanmayı başardı.

Karayip Korsanları’nın son filmi birçok eleştirmen tarafından olumlu tepkiler aldı. Karayip Korsanları: Salazarın İntikamı olarak Türkçeye çevrilen film, ilk haftasonunu başarılı bir şekilde kapattı. Uluslararası anlamda Disney’in yüzünü güldüren filmin Amerika’da kazandığı para ise yapımcılarını pek memnun etmedi.

İlk hafta sonundan sonra ne kadar kazandığı belli olan Karayip Korsanları 5, Amerika’da ilk üç günde 62.2 milyon dolar kazandı. Bu gelir, son derece iyi gözükse de serinin en kötü 2. açılışı oldu. Filmin uluslararası versiyonuna baktığımız zaman ise son derece başarılı açılış yaptığını görüyoruz: ABD dışında ilk üç günde 208.3 milyon dolar kazanmış gözüküyor. 62.2 milyon dolar ile birlikte 270 milyon doları geçen filmin toplam hasılatının, bugün itibariyle 300 milyon doları geçtiği düşünülüyor.

Ayrıca yapım ülkemizde de 5 Milyon TL'den fazla gelir elde etti.

Toplamda 230 milyon dolara mal olan Karayip Korsanları’nın 5. filmi, daha ilk 3 günde kendi parasını çıkarmayı başarmış gözüküyor. Paranın büyük kısmını uluslararası alandan kazandığı için endişe duymadığını belirten Disney'in Dağıtım Direktörü Yardımcısı Dave Hollis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu filmlerin seyrinde gördüğümüz bir trend. Korsanlar, uluslararası izleyicilerinin yöneldiği türden büyük bir gösteri filmi” şeklinde konuştu.

Karayip Korsanları ile birlikte Amerika’da ve tüm dünyada bu hafta en çok para kazanan filmlere aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

An itibariyle Amerika'da en çok gişe yapan filmler:

1. Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı - 62.2 milyon dolar

2. Galaksinin Koruyucuları 2 - 19.9 milyon dolar

3. Baywatch - 18.1 milyon dolar

4. Alien: Covenant - 10.5 milyon dolar

5. Everything, Everything - 6.2 milyon dolar

6. Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken! - 4.4 milyon dolar

7. Snatched - 3.9 milyon dolar

8. Kral Arthur: Kılıç Efsanesi - 3.2 milyon dolar

9. Patron Bebek - 1.7 milyon dolar

10. Güzel ve Çirkin - 1.6 milyon dolar

An itibariyle Dünya genelinde en çok kişe yapan filmler (Amerika ve Kanada hariç):

1. Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı - 208.4 milyon dolar

2. Alien: Covenant - 10.8 milyon dolar

3. Dangal - 10.6 milyon dolar

4. Kral Arthur: Kılıç Efsanesi - 10 milyon dolar

5. Galaksinin Koruyucuları 2 - 8.6 milyon dolar

6. Kapan - 7.3 milyon dolar

7. Our President- 4.3 milyon dolar

8. God of War - 4.2 milyon dolar

9. Güzel ve Çirkin - 3.8 milyon dolar

10. Hızlı ve Öfkeli 8 - 3.3 milyon dolar