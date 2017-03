Karayip Korsanları Serisi Filmlerindeki En Büyük 10 Hata!

Karayip Korsanları yüksek bütçeli ve dünyanın her yerinden milyonlarca hayranı olan bir seri. Serinin 5. filmi Salazar'ın İntikamı yoldayken, böyle büyük bütçeli filmlerde dahi hatalar olduğunu unutmayalım. İşte bunlardan 10 tanesi.

Karayip Korsanları’nın yeni filmi Salazar’ın İntikamı'nın vizyona girmesine çok az kaldı. Hayranları filmi sabırsızlıkla beklerken biz de biraz onların hafızalarını tazeleyelim dedik. Böylesi büyük bütçeli bir filmde bile birçok hata olabiliyor. İşte bunlardan 10 tanesi.

1-Jack Sparrow’un Kaçışı

Siyah İnci’nin Laneti filminde kaptanımız Jack Sparrow’a, Elizabeth’in hayatını kurtardıktan sonra kaçarken birçok Britanya askeri tarafından ateş ediliyor. Ancak kullandıkları silahlar 1863’te icat edilmiş ve ilk defa ABD İç Harbi’nde kullanılmıştı. Karayip Korsanları ise 1700’lerin sonunda geçiyor.

2-Elf Dövmesi

Orlando Bloom, bu dönemde aynı zamanda Yüzüklerin Efendisi filminde ünlü Elf Legolas’ı da oynuyordu. Siyah İnci’nin Laneti filminde Kaptan Jack Sparrow ile tutuştuğu bir kılıç dövüşünde, kameralara kolundaki Elf dövmesi yakalanıyor.

3-Yalnız Kovboy

Kaptan Jack Sparrow, filmin sonunda deliler gibi aşık olduğu Siyah İnci isimli gemisine kavuşur. Güverteye çıktığında mürettebatı ile karşılaşan Jack büyük bir tutkuyla geminin dümenini kavrar, fakat o da ne? Arkada beyaz kıyafetli beyaz şapkalı bir kovboy vardır. Milyonlarca dolar harcanan bir prodüksiyonda bile böyle çaylak hatalara rastlamak maalesef üzücü.

4-Kaybolan Balıklar

Ölü Adamın Sandığı’nda kahramanımız Will Turner, Davy Jones’un gemisine çıktığında envai çeşit insan azmanı yaratıkla dövüşür. İçlerinden biri o an yere bir kova balık boşaltmıştır. Ancak biri Will’e bir sille vurup Will yere kapaklandığında, yerde tek bir balık bile yoktur.

5-Tortuga’daki Konsertina

Tortuga adasındaki korsan barında büyük bir kavga çıkıyor ve arkada bir müzik çalıyor. Müzik konsertina denilen bir aletten geliyor. Ancak sahneye ne kadar uygun olursa olsun, akordeonun kuzeni olan konsertina isimli çalgı 1830’larda icat edildi. Maalesef bu da ofsayt.

6-Büyük Tekerlek

Ölü Adamın Sandığı filminin en hatırda kalan sahnelerinden biri de büyük tekerleğin olduğu sahneler. Yalnız burada yine çaylakça yapılmış bir hatayla karşı karşıyayız. Tekerlek içindekilerle birlikte uzunca bir yol kat edip sonunda denize ulaşınca duruyor ve düşüyor. Yalnız düştükten sonra içinden çıkan Norrington ve Will Turner’ın arkasında yüzüstü düşen kısım değil diğer eksen noktası görünüyor. Tam bir rezalet.

7-Will’in Yarası

Will Davy Jones’un eline düştükten sonra babası Bootstrap Bill, oğlunu kurtarmak için kalbini söküp Ölü Adamın Sandığı’nın içine koyuyor. Ancak Will’in yarası iyileştikten sonra ve bir günü Elizabeth’le geçirdikten sonra yara izi nasıl değişiyor öyle? Aşk adamı değiştirir demek isteriz, ancak makyaj ekibinin hatası o kadar açık ki!

8-Gençlik Pınarı Haritasındaki Yanlışlık

Kaptan Jack Sparrow’un sonunda ele geçirdiği “Gençlik Pınarı” haritasında bir ayrıntı var. Gerçekten tarihte “Gençlik Pınarı”nı aramış İspanyol kaptan Juan Ponce de Leon’a gönderme var. Yalnız “Aqua de Vida” isimli “Hayat Suyu” manasındaki yazının yanında 1523 yazıyor. Kaptan Leon’un yolculuğu ise aslında 1513’te gerçekleşti. Hakikaten büyük hata. Kaş yapalım derken göz çıkaran cinsten.

9-Barbarossa’nın Teğmeni

Karayip Korsanları’nın Gizemli Denizlerde filminde, Kaptan Barbarossa’nın Britanya Donanması’na hizmet etmesi hayranları şaşırtan bir gelişmeydi. Barbarossa, denizci üniforması ile göründüğü ilk sahnede adamlarından birini teğmen olarak niteledi. Ancak 1914’e dek donanmada teğmen rütbesi yoktu. Yine büyük bir tarihsel hata!

10-Kaptan’ın Lastik İzleri

Jack Sparrow yine Gizemli Denizlerde’de mürettebatının bir numaralı ismi Joshamee Gibbs’i kurtarmaya çalışıyor. Ancak Londra’da esir tutulan Gibbs'in bu şehre gittiği sıradaki bir sahnesinde, at arabasını çamurlu bir yolda giderken görüyoruz. Dikkatli bakarsanız, at arabasının izlerinin otomobil gibi bir araç tarafından yapıldığını fark edeceksiniz. Çünkü bas bayağı araba lastiği izi.