Otobüs Kadın Şoför Sayesinde Kaza Yapmaktan Kurtuldu

Edinburgh’da karlı bir günde otobüsü ve yolcuları kaza yapmaktan kurtaran kadın şoför, kadınların sürüş yeteneğini bir kez daha bizlere kanıtladı.

Karda kayan otobüsü kaza yapmaktan son anda kurtaran Charmaine Laurie, internette gezen videolarından tamamen habersiz bir biçimde otobüsü ve yolcuları kurtarmanın haklı gururunu yaşıyordu.

Edinburgh’da gerçekleşen olay kar yağışının ve buzlanmanın olduğu bir günde gerçekleşti. Yolda bir otomobil kar nedeni ile ilerleyemezken Laurie’in kullandığı iki katlı otobüs de tüm hızı ile otomobile doğru geliyordu. Ancak Laurie yaptığı hızlı ve doğru bir manevra ile kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Sonraki zamanlarda eşinin internetteki videoları göstermesi ile videodaki kişinin kendisinin olduğunu anlayan şoför kadın, o anda yaşadıklarının videoda görünenden çok daha kötü olduğunu söylüyor.

Yolcuları ve otobüsü başarılı bir şekilde kurtaran kadın şoför ise herkesin takdirini toplamayı başardı. Peki siz aynı durumda olsanız nasıl bir hamle yapardınız?