Karda Kışta İşleri Kolaylaştıracak 3 İlginç Teknolojik Giyim Ürünü

Kış aylarında telefonunuzu rahatlıkla kullanmanıza yardımcı olacak ürünleri listeliyoruz.

Malumunuz son günlerde kış iyice bastırdı. İzmir’de bile lapa lapa kar görecek, İstanbul’da iki gündür okulları tatil ettiren ve hatta bir gün daha tatil ekleten bol karlı ve soğuk kış ortamında en büyük derdimiz genellikle telefonu kullanamama oluyor.

Eldivenlerle telefonu kullanamadığımız için bir telefon görüşmesi ya da WhatsApp mesajına cevap için eldivenden elimizi çıkardığımızda ise tekrar takana kadar maalesef elimiz çoktan mesaj yazamayacak kadar uyuşuyor bile. İşte bu tarz durumlarda sizi fazlasıyla kurtaracak olan 3 teknolojik giyim ürününü listeliyoruz;

1- iHat Akıllı Bere

Evet, kış aylarında müzik dinlemek ayrı bir güzel olur. Ancak sürekli telefondan şarkı değiştirmek ise bazı anlarda sıkıntı olabiliyor. İşte tam bu noktada devreye giren bu akıllı bere, üzerindeki kulaklıklar ile ekstra bir kulaklığa ihtiyaç duymadan telefonunuz ile bluetooth üzerinden müzik dinleyebilmenizi sağlayan bu bere, telefonunuzu cebinizden, çantanızdan çıkarmadan dilediğiniz müziği dinleyebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda şarkı geçişleri, durdurma ve başlatma gibi işlev tuşlarına da sahip olan bere, fazlasıyla hoşunuza gidebilecek ve oldukça ilginç bir ürün olarak dikkat çekiyor.

2- Hi-Call Bluetooth Kulaklıklı Akıllı Eldiven

Eldiveniniz takılıyken bile telefonunuzu kullanabilmenizi sağlayan bu eldiven, aynı zamanda dahili baş parmağınızda bulunan hoparlörü ve mikrofonu sayesinde “Beni ara” işareti şeklinde telefon görüşmesi yapmanızı sağlıyor. Evet, bu eldiveni telefonunuza bluetooth üzerinden bağlayarak tıpkı yukarıdaki resimde görüldüğü gibi telefon görüşmesi yapabilirsiniz!

3- Xiaomi Dokunmatik Ekran Eldiveni

Xiaomi’nin her yere girdiği gibi giyim sektörüne de adım attığını söylemiş olalım. Ki bu örnekte de görebileceğiniz gibi Xiaomi, baş parmak, işaret parmağı ve orta parmak olmak üzere toplamda 6 parmak ile akıllı telefon kullanmanızı sağlıyor. %100 pamuklu yapısıyla da elinizi sıcacık tutan Xiaomi dokunmatik ekran eldiveni, markası itibariyle fazlasıyla dikkat çekici bir ürün.

Evet, bu karda kışta hem başınızı, elinizi sıcak tutacak hem de telefonunuzu kullanmayı, eliniz üşümeden görüşme yapmayı sağlayacak üç üründen bahsettik. Tüm bu ürünleri ve daha fazlasını buradan satın alabilirsiniz.