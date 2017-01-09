Karda Yürürken Kayıp Düşmemeniz İçin Efsane Öneri: Penguen Gibi Yürüyün

Alman Ortopedi ve Tramva Cerrahisi Topluluğu, karda yürürken dengede durabilmek için önemli bilgiler paylaştı.

Özellikle yoğun kar yağışı olduğu dönemlerde karda yürümek zorlaşıyor ve düşmemek için çeşit çeşit yöntemler deniyoruz. Kimimiz yan yan basarak önümüzü görmeden gitmeye çalışıyor, kimimiz aldırış etmeden normal tempoda yürüyüp yolun kalan kısmını sürüklenerek tamamlıyoruz. Peki karda nasıl yürümeliyiz?

Alman Ortopedi ve Tramva Cerrahisi Topluluğu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada insanların karda tam anlamıyla bir "penguen" gibi yürümesi gerektiğini söyledi. Belirtilene göre insanların vücut ağırlığı vücudunun tam ortasında bulunuyormuş ancak kaygan zeminlerde bu tarz yürümek kayma ihtimalimizi arttırıyormuş. Bu topluluğun söylediğine göre her zaman ağırlığımızı adım atarken penguenler gibi öndeki bacağımıza vermemiz gerekiyor.

Bu sayede öndeki bacağımıza ağırlık vererek yürüdüğümüzde kayma ihtimalini azaltıyoruz. Ayrıca karda yürürken acele etmemek, ufak adımlarla ilerlemek ve dikkatli olmak da bir o kadar önemli.