Kargoları Drone İle Teslim Etmek, Doğa İçin En İyisi Mi?

Açık bir şekilde görülüyor ki, Drone'lar yakın gelecekte ürün teslimatı konusunda en çok tercih edilen yöntem olacak. Bu da beraberinde yeni bir soruyu gündeme getiriyor: Drone'ların yaygınlaşmasının doğaya etkisi var mı?

Dünyada hızla yayılan Drone'larla teslimat yapma seçeneği, son zamanlarda teknolojinin bize sunduğu kolaylıklardan yalnızca bir tanesi. Fransız bir posta servisi 2016 yılından beri insansız teslimat denemeleri yapıyor. Amazon ise bu teknolojiyle ilgili gelecek planlarını sır gibi saklıyor. Şimdi ise yapılan araştırmalar, hızlı ve kolay teslimat sağlayan Drone'ların bundan çok daha faydalı bir olayını keşfetti. Drone ile teslimat, doğa için harika olacak!

Doğayla ilgili çalışmalar yapan bir araştırma şirketi, dizel ile çalışan teslimat tırları ile çok pervaneli helikopterlerin doğaya etkisini karşılaştırdı. Drone'lar, yarım kilodan az olan ürünlerin teslimatında doğaya daha az zarar veriyor. Fakat 8 kiloya kadar olan teslimatlarda işler biraz karışık. California'da yapılan testlerde doğaya %9 daha kötü etki bıraktığı tespit edilirken, Missouri eylatinde bu oran %50'lere kadar çıktı. Bu oran şehirlerde bulunan hava kirliliğine göre değişim gösterebiliyor.

Bununla birlikte Drone'ların çevreye verdiği farklı zararlar da mevcut. Örneğin Drone'larda kullanılan piller ve Drone malzemeleri çevrede büyük zararlara yol açabilir. Fakat kısa mesafeli teslimatlar için araç kullanmaktan çok daha faydalı olacağı söylenen Drone'lar, ürün satıcılarının da işlerini kolaylaştırıyor. Tüketicinin vermiş olduğu siparişi bazen dakikalar içinde teslim edebilen satıcılar Drone'ların yaygınlaşmasını istiyor. Fakat yaygınlaştıkça ortaya çıkacak başka bir problem daha var, şehir planlaması. Eğer Drone'lar havada çok fazla sayıda bulunurlarsa, kendilerine ait bir trafikleri mevcut olacak. Bu trafik için şehirlerdeki tabelalar, bina yükseklikleri bile sorun olmaya başlayacak.

Tüm bunlar Drone'ların geleceği için olumsuz bir durummuş gibi görünse de, kötü yakıt kullanan araçların doğaya verdiği zararları düşününce Drone'lar çok masum kalıyor. Hem yakıt kullanan taşıtların, hem de Drone'ların çevreye en az hasar verecek şekilde dizayn edilmesi çok daha önemli. Ağır ve büyük yükler için her zaman araçlara ihtiyaç duyacağız, bu yüzden yakıtların doğaya verdiği zararları engelleyecek hamleler yapmak önemli.