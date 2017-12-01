Hastaneye Giden Adamın Midesinden 7 Kilo Metal Çıktı!

Hindistan’da yaşanan bir olay, akıllara durgunluk verecek cinsten. 35 yaşındaki bir adam hastaneye şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gitti ve ilk müdahalelerde doktorlar büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Eğer Hindistan’a turist olarak gidip, karın ağrısı yaşarsanız ve hastanelik olursanız bu çok normal. Yöresel yemekler, alışık olmadığınız için bünyenize zarar verir. Fakat bu olayı yaşayan ne bir turist ne doktorların ilk şüphesine göre gıda zehirlenmesi. 35 yaşındaki taksi şoförü Maksud Khan, doktorları şoka uğrattı.

Karnının çok ağrısı şikayetiyle yaşadığı bölge olan Madhya Pradesh’de bir hastaneye giden Khan’ın midesinden tam 7 kilogram metal çıktı:

Doktorlar, üzerlerindeki şoku atlatıp taksi şoförünü hemen operasyona aldılar ve inanılması güç bir sonuçla karşılaştılar. Khan tam 263 madeni para, 100’e yakın çivi ve onlarca traş bıçağını midesine indirmişti.

İlk tespitlere göre Khan’ın bu davranışı sıra dışı bir insan olmasından kaynaklanmıyor. Kendisi net olmamakla birlikte, “Pica” adı verilen bir tür yeme bozukluğundan muzdarip.

Bu tarz yeme bozuklukları, insanları gıda olmayan şeylere yöneltiyor. Duvar boyasını söküp yemek, toprak yemek gibi farklı durumlarla ortaya çıkabiliyor. Bozukluğun nedeni ise, hamilelik sürecinde yaşanan travmalar ve zihinsel engeller olarak görülüyor. Ayrıca araştırmacılar, demir yeme isteği hisseden insanların demir mineraline yönelik eksiklik yaşadıklarını düşünüyorlar.

Elbette bu materyallerin yenmesi çok daha büyük sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Kabızlık, iç organların parçalanması, zehirlenmeler gibi semptomlarla karşılaşmak doğal.

İlginç olan bir diğer detay ise son yıllarda dünya genelinde görülen yeme bozukluklarındaki artış. 1999 ila 2009 yılları arasında pika olarak sınıflandırılan bu hastalık dolayısıyla hastanelere başvuran kişilerin sayısında %93’lük bir artış var.