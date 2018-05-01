Avını Parça Parça Eden Karıncalar: Azteca Brevis

Azteca brevis olarak adlandırılan karıncalar, 1999'da Kosta Rika’nın Piedras Blancas Ulusal Parkı’nda görüldü. Ancak bu hayvanlar, yakın zaman içerisinde endişe verici özelliklerinin daha da belirginleşmesinin ardından keşfedildi.

Bu tür karıncalar, bir bitkinin dalındaki deliklerde bekler. Ağızları aşırı büyüktür. Bölge üzerindeki karınca topraklarından 50 kat daha büyük olan karıncalar, aynı zamanda öteki karıncaları vurur; avlarını ısırır ve deliğe sürüklerler. 20 dakika içindeyse avlarını parçalar.

Çalışmanın yazarlarından biri olan Biofaction'dan Markus Schmidt, bulguların aslında çok şaşırtıcı olduğunu söyledi: “Araştırma arkadaşlarımın, denemelerimize tam olarak güvenmeden deneyi tekrarlamak için ormana gitmeleri gerçekten çok şaşırtıcıydı. Ancak bu durum bilimin ayırt edici bir özelliği, herhangi bir bulgunun başkaları tarafından kopyalanabilmesi gerekiyor.”

Bilim insanları bu karıncaları 'ortaçağ işkence sandalyesi' olarak tanımladı, çünkü karıncalar, çekirge ve asker karıncalar da dahil olmak üzere, tüm avlarını parça parça ederek öldürüyor.

Fotoğraflarına bakınca bile tüyler ürperten bu karıncalar, gözünüzdeki 'şirin' karınca itibarını iki paralık etmiş olabilir. Umarım ilerleyen günlerde ülkemizi de ziyaret etmezler.