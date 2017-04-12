Karıncalar 30 Milyon Yıl Önce Çölde Tarım Yapmaya Başladılar

Yapılan bir araştırma, karıncaların milyonlarca yıldır mantar tarımı yaptığını ve her koşul altında çalışabildiklerini ortaya koydu.

İnsanlar tarımı keşfetmeden milyonlarca yıl önce, dünya yüzeyinin altında geniş tarım sistemleri gelişiyordu. Çeşitli mantar türlerini üreten yeraltı çiftlikleri, bugün torunlarının tarım yapmaya devam ettiği antik karınca kolonileri tarafından yetiştiriliyor ve muhafaza ediliyorlardı.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ndeki bilim insanları, bu mantar tarımı yapan karıncaların evrim tarihini izleyerek böceklerin tarımsal gelişiminde önemli bir keşif yaptı. Söz konusu keşif bir geçiş dönemini ele alıyor; karıncaların tarımda daha karmaşıklık seviyelere ulaşmasına ve insanların tarımsal uygulamalara başladıkları dönemle karıncalarınkinin karşılaştırılmasına olanak tanıyor.

Karınca Uzmanı (entomolog) Ted Schultz'ın liderliğinde 12 Nisan'da yayınlanan çalışma, çiftlik karıncalarının çöllerde yaşamaya başlamasını ve kuru iklimde rağmen nem seven mantarların hayatta kalamadıkları bildiriyor. Amerika ve Karayipler'deki tropikal ormanlarda, çöller ve otlaklarda yaklaşık 250 tür mantar karıncası bulunuyor ve bu türler, tarım toplumlarının karmaşıklığı düzeyine göre iki farklı gruba ayrılıyorlar: Daha düşük ve daha yüksek tarım yapan karıncalar.

Tüm çiftlik karıncaları, bir kraliçenin yuvasını terk edip kendi yuvasını kurduğu zaman yeni mantar bahçelerine gitmesiyle çoğalıyorlar. Bir sonraki koloni çiftliğini başlatmak için orijinal koloni mantarından bir parça alarak mantarların egemen olduğu alanları genişletiyorlar.

Mantarların ve bitkilerin evrimleşmesine olanak tanıyan ve milyonlarca yıldır çiftçiliğe devam eden karınca türleri, insanlıktan önce tarıma başlamış. Bu uğurda çöl gibi kurak havalardan tutun, yağmur ormanları gibi aşırı nemli ortamlara kadar faaliyet göstermişlerdi. Dile kolay, 30 milyon yıl önce başlayan bu üretim hala devam ediyor.

Bu yüksek verimli tarımsal karıncalar, geniş topluluklar şeklinde yaşıyor, mantar ürünlerini gübreliyor, atıkları uzaklaştırıyor ve ideal büyüme koşullarını korumak için iş bölümü yoluyla birlikte çalışarak evcilleştirilmiş mantarlar üretiyorlar.

Korkunç fakat gerçek. Doğada insanlıktan daha zeki ve çok çok daha ufak toplumlar yaşıyor.