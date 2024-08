Karıncaların iç dünyasına kendi bedenlerine kıyasla daha büyük ve karmaşık. Kendilerine hiç uyumuyor desek yanılmış olmayız. Sahiden neden uyumuyorlar?

Uykusuz bir hayat nasıl olurdu? Karıncalar için bu, günlük bir rutin. Onların dünyasında, dinlenmek için durmadan çalışmanın bir sırrı var.

Peki bunu nasıl başarıyorlar ve gerçekten neredeyse hiç uyumuyorlar mı? Beraber inceleyelim.

Çalışkan karıncaların uyumadığına dair yaygın bir inanış vardı.

Florida Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı bir çalışma, bu böceklerin aslında gün boyunca kısa kısa uyuduğunu ortaya çıkardı. İşçi karıncalar, her biri yaklaşık bir dakika süren 250'ye yakın güç uykusu alıyor.

Kısa uykular, gün boyunca yaklaşık beş saatlik bir dinlenme süresine denk geliyor. Bu hızlı uyku döngüsü, karınca kolonilerinin her zaman aktif ve hazır durumda olmasını sağlıyor. Kolonideki işçi karıncaların %80'i her an tetikte ve çalışıyor, geri kalan %20'si ise kısa bir mola veriyor.

Aslında karıncalar tamamen uykusuz sayılmaz.

Günde yaklaşık 250 kez çok kısa süreli kestirmeler yaparlar ve bu kestirmelerin her biri bir dakikadan uzun sürmez.

Bu minik uykular, karıncaların dinlenmesi için yeterli olur. Tüm bu kısa kestirmeleri toplarsak karıncaların günde toplamda yaklaşık 4 saat 48 dakika uyuduğunu söyleyebiliriz. Tabii biz görüp anlayabiliyor muyuz o ayrı. :)

Karıncaların uyku düzeni, insanlarınkinden oldukça farklı.

Beyin yapılarının karmaşıklığı nedeniyle bu küçük yaratıkların uyku ve dinlenme durumları arasında ince bir çizgi var. Araştırmacılar, karıncaların uyku hâlindeyken hareketlerinin azaldığını ve çevresel uyarıcılara tepkilerinin düştüğünü gözlemledi. Bu durum, karıncaların aslında gerçek anlamda uyuduğunu gösteriyor.

İlginç bir şekilde, uyku sırasında karıncaların anten hareketlerinde farklılıklar gözlemleniyor. Bu davranış, karıncaların daha derin bir uykuya geçtiklerini ve hatta rüya benzeri durumlar yaşadıklarını düşündürüyor.

