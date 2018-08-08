Karıncalar ve Naziler Arasındaki Ortak Nokta Nedir?

Yapılan son araştırmalara göre, karıncalar, kolonilerini savunma adına gerekli olan bütün tedbirleri almaya hazır. Söz konusu tedbirler, ne denli acımasız olursa olsun.

Karıncalar, dünya üzerindeki belki de en çalışkan ve organize canlılardır. Dolayısıyla, bu canlılar kafamızda her daim olumlu bir imaj oluşturur. Fakat az sonra öğrenecekleriniz, karıncalara olan bakışınızı değiştirmeye aday cinsten. Çünkü her şey gibi, karıncaların da karanlık bir yüzü var.

Naziler, toplumun zayıf kesimlerini öldürmekten imtina etmeyen ve bunu da ırklarını saflaştırmak için mecburi bir adım olarak gören insanlık dışı-acımasız bir anlayışa sahipti.

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, bu yöntem karıncalar tarafından da sürekli olarak uygulanıyor. Başka bir deyişle; onlar da tıpkı Naziler gibi zayıf olanları öldürerek, kolonilerini saflaştırma yoluna gidiyor... Peki ama nasıl?

Karıncalar, herhangi bir salgın olasılığını hissettiklerinde, bütün koloniye antimikrobiyal zehir salgılıyor. Böylece, hastalığa yakalanmış veya zayıf düşmüş karıncalar öldürülüyor.

Yani karıncalar, koloninin çoğunluğu için azınlığı gözden çıkarmayı seçebilecek kadar sert ve militarist bir düşünce biçimine sahip canlılardır.