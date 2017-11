Karıncaları zombiye dönüştüren, parazit mantar türünün son araştırmalarla birlikte bunu düşünüldüğünden daha korkunç bir şekilde yaptığı ortaya çıktı.

Karıncaları kendi istekleri dışında hareket etmelerini sağlayan ve onları birer zombiye dönüştüren Ophiocordyceps unilteralis isimli parazit mantarı duymuş muydunuz? Uzun zamandır bilim adamlarınca araştırılan bu parazit mantar türüyle ilgili hala tam olarak bilinmeyen şeyler vardı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir araştırmaya kadar da bu parazit mantarların karıncaların beynine yerleşerek onları kontrol ettiği düşünülüyordu.

"Proceedings of the National Academy of Scientists" dergisinde bir grup araştırmacının yayınladığı bir makaleye göre, karıncaların vücudunu kontrol edebilen bu mantarlar, karıncanın öncelikle karnına ve bacaklarına yayılıyor. Daha sonra ise karıncanın kafası da dahil olmak üzere tüm kas sistemini ele geçiriyorlar. Ancak karıncanın beynine dokunmuyorlar. Tek bir merkezden karıncanın tüm vücudunu neredeyse bir kukla gibi kontrol eden parazit mantar türü, daha sonra ise karıncayı bulaşabilecekleri başka karınca türlerine bulaşmak üzere yönlendiriyor.

"Parazit mantardan dolayı ölen karıncalar ise bir süre sonra bu hale dönüşüyor"

Bu ilginç yaşam döngüsünde ise karıncanın yaşamı oldukça korkunç bir hal alıyor. Yani karınca kendi vücudunda kapana kısılmış halde, onu öldüren sürece kadar her şeyi görebiliyor ve bu duruma müdahale edemiyor. Yaşamın gerçekten ilginç döngüleri var ve bu örnek beni açıkçası oldukça etkiledi. Umarız bu mantar türü üzerine aklımıza gelebilecek "komplo teorilerini" hiç bir bilimsel kurum denemiyordur. Araştırmanın tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?