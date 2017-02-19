Karıncaların yuvalarını nasıl bulduklarına dair yapılan bilimsel çalışmada, değişik bir yöntem izlendi.

Boyutları ve sınırlı beyin gücü göz önüne alındığında, karıncaların yuvalarını bulma konusunda oldukça esrarengiz güçleri var. Bunu nasıl yaptıklarını anlamak için, Almanya'dan birkaç bilim adamı yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Karıncalar için bir koşu bandı benzeri köpükten bir platform kurdular.

Bu oryantasyon yeteneklerini kontrol etmek, nasıl yaptıklarını anlamak, bilim adamlarına ileride daha iyi robotlar üretmelerine imkan tanıyacak. Köpük bandın üzerine yerleştirilen karınca, yuvasına yakın bir yerde, çölde denek olarak kullanılıyor.

Karınca, gördüğünüz gibi cihaza bağlı dahi olsa rahat bir şekilde kendi hareketleriyle yürüyebiliyor. Duruyor ve yön değiştirebiliyor. Optik algılayıcılarla donatılmış sistem, eski, içinde top olan bilgisayar farelerine benziyor. Bu testte bilim insanları karıncaların yürüme hızlarını ve yön algılarını ölçüyorlar.

Cataglyphis karıncaları yuvalarından ayrıldıklarında, içlerinde bir mekanizma çalışıyor ve attıkları adım sayısına göre kat ettikleri emsafeyi ölçüyorlar. Çöl karıncaları olarak da bilinen bu türler, güneşi yönlerini bulmak için kullanıyorlar. Yolculuklarında saat yönünde hareketler yapan karıncaların bu çabaları, bu deney üzerinde gözlemleniyor.

En fazla 10 metre uzağa yol aldıkları gözlenen karıncalar, yolculukları boyunca kritik bilgiler topluyorlar. Yiyecek için çıktığı yolculuğun sonuna ulaşan karınca, anında eve dönüş yolculuğuna başlıyor. Bunun öncesinde ise arama moduna giriyorlar. Bilim insanları bir sonraki aşama olarak karıncaların beyin sinyallerini ölçmek istiyorlar.