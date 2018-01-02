Niagara Şelalesi'nden Ağızları Açık Bırakan Fotoğraflar!

Niagara Şelalesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kara teslim oldu ve doğanın en muhteşem manzaralarından birine ev sahipliği yaparak yeni yıla girdi.

Niagara Şelalesi’ni daha önce gezme fırsatı bulmuş muydunuz? Muhtemelen çoğunuz benim gibi onu ancak fotoğraflardan biliyorsunuzdur. Peki Niagara Şelalesi’nin nasıl bir yer olduğunu sorsam ne cevap verirdiniz? Muhtemelen mavi, beyaz ve yeşil renklerin ahenkle dans ettiği muhteşem bir yer olarak tanımlardınız.

Yukarıdaki tanımlama doğrudur, fakat her zaman değil. Kış aylarında Niagara Şelalesi’ne karın getirdiği beyaz renk hakim olur. Üstelik karın şelale ve çevresi üzerindeki gücü öyle muhteşemdir ki bazı yıllar şelale donar, bazen ise çevredeki ağaçlar karın ağırlığını taşıyamaz ve devrilirler. Fakat bu yıl Niagara tüm gücüyle akmaya devam ediyor.

Eğer yeni bir yıla karla girmenin en güzel şey olduğunu düşünüyorsanız, Niagara Şelalesi en uygun yerlerden biri olabilir. Buffalo News’ten Sharon Cantillon da öyle düşünmüş olacak ki 31 Aralık günü Niagara Şelalesi’ni ziyaret etti ve beyaz örtünün doğayı nasıl esir aldığının fotoğraflarını çekerek muhteşem bir galeri hazırladı.

Pek çoğumuz yeni yıla televizyon karşısında mandalina soyarak girdik. Fakat daha şanslı kişiler Niagara Şelalesi’nin eşsiz manzarası ve gürültüsü eşliğinde 2018’i karşıladı. Aşağıdaki görsellerde Niagara’nın yeni yıla nasıl girdiğine bakabilir, ayrıca buraya tıklayarak Sharon Cantillon’ın galerisini ziyaret ederek tüm fotoğraflara bakabilirsiniz.