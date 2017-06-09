Teknostore’da, yaz tatiline giren öğrenciler için bir hafta boyunca devam edecek olan karne indirimleri başladı.

Bugün karnelerini alıp tatile giren öğrenciler için hemen her mağazada olduğu gibi Teknostore’da da sürpriz indirimler var. Teknostore’da en çok satılanlar arasından seçilen indirimli karne hediyesi kampanyası, gün itibariyle bir hafta boyunca, 16 Haziran 2017’ye kadar devam edecek. Onlarca indirimli ürünün arasından en çok dikkat çeken beş tanesini sizler için derledik.

GoPro ile son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan aksiyon kamera trendi, firmanın ürünlerinin ülkemizde çok pahalıya satılması sebebiyle kullanıcıları alternatif ürün arayışa itti. Fiyat performans ürünü olarak tabir edilen, GoPro’nun dörtte biri fiyatına edinilebilinen aksiyon kameraları içerisinde son zamanlarda en çok dikkat çeken firma SooCoo. Full HD çözünürlükte 30fps videolar çekebilen SooCoo C10S, 12MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. WiFi desteği sayesinde akıllı telefonlardan kontrol edilebilen SooCoo C10S kısa bir süre için kafa bandı hediyeli olarak satılmaktadır.

Giyilebilir teknolojinin en popüler ürünü olan akıllı bileklikler, sportif amaçlı kullanımlarına ek olarak, akıllı telefonlar üzerinde çalışan kendi mobil uygulamaları ile SMS, çağrı ve WhatsApp gibi üçüncü parti uygulamalarından gelen bildirimleri de gösterebilmektedir. Uygun fiyatı ile dikkat çeken iWown Fit i5 Plus; adım sayma, kalori ve mesafe ölçümü gibi gündelik sportif takiplerin yanı sıra kişiselleştirilebilir bildirim desteği sunmaktadır. iPhone ve Android’li telefonlar ile uyumlu olan iWown Fit i5 Plus, 5 - 7 gün pil ömrüne sahiptir.

Donanım açısından her geçen gün bizleri daha fazla şaşırtan akıllı telefonların kameraları, yepyeni bir fenomenin doğuşuna sebep oldu. Gelişen kamera özelliklerine ek olarak telefonların görüntü işleme kapasitelerinin artması, üçüncü parti kamera ve fotoğrafçılık uygulamaları sayesinde mobil fotoğrafçılık, birçok kullanıcının gündelik uğraşları arasında yer alamaya başladı. Bu aşamada telefonlar için özel olarak üretilen çeşitli lensler, işin vazgeçilmezi oldu. Mobil lensler arasında en popüleri olan balık gözü lensler, yüksek distorsiyon oranı ile geniş açılı fotoğraflar çekebilmenize imkan tanmaktadır. Üniversal olarak tüm telefonlar ile uyumlu olan Aike AK013F ile fotoğrafçılık deneyiminizi üst seviyelere taşıyabilirsiniz.

Sanal gerçeklik gözlüğü konusunda fiyat performans ürünleri ile popüler olan Shinecon markasının en yeni ürünü VR Shinecon 4.0, 42 mm lens çapı, 90-100° FOV değeri, yenilenen kafa bandı ve gerçeklik algısını en üst düzeye çıkartan dahili kulaklıkları ile dikkat çekiyor. VR Shinecon 4.0 ile App Store ve Goole Play Store’daki VR destekli tüm oyun ve uygulamaları deneyimleyebilir; YouTube, Facebook gibi video platformlarındaki 360° videoları izleyebilirsiniz.

Manyetik tasarımı ile koşu vb. spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan Awei A921BL Mıknatıslı Kablosuz Bluetooth Kulaklık, dört saate kadar müzik dinleme ve altı saate kadar sesli görüşme yapabilme imkanı sunuyor. Kablosuz olarak 10 metre menzile sahip olan Awei A921BL, 95 dB +/- 3dB hassasiyete sahiptir.

Bütün bir yıl boyunca derslerine çalışıp geleceklerine yön verecek kadar ciddi sınavlara giren öğrenciler için artık biraz da eğlenmenin vakti olduğunu düşünerek indirime gittiğimiz ürünlerden 5 tanesini sizin inceledik. Daha fazlasını merak ediyorsanız, indirime giren diğer tüm ürünlere ulaşmak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.