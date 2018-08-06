Karsan, BMW'nin Testlerinden Başarıyla Geçti

İlk yerli ve elektrikli minibüs modeli olan Jest’in üretimine Eylül ayı sonunda başlamaya hazırlanan Karsan, elektrik motorunu temin ettiği Alman BMW’den onay aldı.

Karsan’ın BMW ile yaptığı tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Jest Electric, Almanya’nın Münih kentinde bulunan Maisach pistinde BMW mühendislerince test edildi. Karsan Jest Electric, burada gerçekleştirilen kapsamlı testler neticesinde BMW'den tam not aldı.

BMW ile işbirliğini daha üst seviyelere taşımak istediklerini vurgulayan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Hannover Fuarı'nın ardından seri üretimine başlayacağımız Karsan Jest Electric’i, Avrupa ve ABD pazarında yaygın hale getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz” diye konuştu.

Jest Electric’de görev yapan BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 beygir güç ve 290 Nm tork üretirken, 165 kilometreye dek menzil sunuyor.