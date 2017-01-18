Karşıdaki Arabanın Radyosuna Sızarak Yol Açması İçin Uyaran Ambulanslar Geliyor

Genellikle sürücüler ambulans sirenini dikkate almayabiliyor ya da kulaklık kullandığı için ambulansın sesini duyamayabiliyor. EVAM isimli uygulama ise bu sorunu ortadan kaldıracak.

Bazı sürücüler ne yazık ki ambulans sesini önemsemeyerek ambulanslara yol vermiyor ya da kulaklıkla herhangi bir cihazdan şarkı dinlediği için ambulansın sesini duyamıyor ve bu durum bazı hastaların durumunun daha da kritik hale gelmesine neden olabiliyor.

Bunun önüne geçmek isteyen İsveç'teki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, geliştirdikleri ENVA isimli sistemle ambulansların araçlardaki radyo frekanslarına sızmasını ve böylelikle de her şekilde ambulansın sesini çevredeki kişilere ve araçlara duyurabilmeyi amaçlıyor. Bu sistem Bluetooth'tan radyo sinyallerine kadar pek çok alana müdahale edebiliyor.

Söylenene göre EVAM uygulaması, FM radyo bulunan araçlarda radyoyu açacak ve birkaç saniye araçlara ambulansa yol vermesi konusunda sesli mesajını iletecek. Bu sistem sadece acil durumlarda kullanılacak. Yakın zamanda testlerine başlanacak bu ilginç sistemin tam anlamıyla ne zaman faaliyete geçeceği ise henüz belirsiz.