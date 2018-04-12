Dünyanın En Pahalı Araç Plakasının Dudak Uçuklatan Fiyatı!

Bir Mercedes Benz’e takılı olan 'F1' numaralı plaka için sahibi, alıcılardan tam 85.5 milyon TL talep ediyor. Plaka sahibinin bu özgüveni ise daha önce gelen 34.8 milyon TL teklifi reddetmesinden geliyor.

Otomobilinizin plakasında en çok bulunmasını istediğiniz harf ya da rakamlar nelerdir? Eşinizin ya da çocuklarınızın adlarının baş harfleri? Tuttuğunuz takımın kısaltması? Peki, bir plaka için en fazla ne kadar ücret ödemeyi göze alabilirsiniz? Bu soru önemli, zira Afzal Khan, sahip olduğu plaka için tam 14.7 milyon Sterlin, yani 85.5 milyon TL talep ediyor.

Afzal Khan, 2008 yılında Essex İlçe Meclisi’nden ‘F1’ yazılı plakayı 2.1 milyon TL’ye satın aldığında herkes ona gülmüştü. Zira plaka 104 yıldır Meclis’in elinde bulunuyordu ve kimse ilgi göstermemişti. Fakat Afzal, koleksiyonerlerin plakaya ilgi duyacağını biliyordu ve bu nedenle plakayı büyük bir keyifle alıp, sahip olduğu Mercedes Benz’e taktı.

Afzal Khan, plakayı aldıktan 10 yıl sonra ilk kez satışa çıkarmaya karar verdi. Fakat söylenenlere göre ‘F1’ yazılı plaka ilk kez satış teklifi almış olmayacak. Afzal, 2014 yılında sahip olduğu plaka için gelen 34.8 milyon TL’lik teklifi hiç düşünmeden reddetmiş. Zira ona göre plaka, bu fiyattan çok daha değerli.

Afzal’ın ‘F1’ yazılı plaka için belirlediği fiyat 12 milyon Sterlin, yani 69.7 milyon TL. Fakat satış işlemleri sırasındaki vergiler ve diğer masraflar ile birlikte alıcı için plakanın fiyatı 85.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Eğer satış gerçekleşirse ‘F1’ dünyanın en pahalı plakası olacak. Daha önceki en pahalı plaka ise Ferrari 250 GT SWB’ye takıldığı düşünülen ve 518.480 Sterlin’e satın alınan ‘25 O’ numaralı plakaydı.