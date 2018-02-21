Archos firması elektrikli scooter piyasasına farklı bir soluk getirmeyi planlıyor: Android destekli çalışan bir scooter: Archos Citee Connect.

İlk piyasaya çıkan analog halleri o dönemin çocukları olarak bizleri oldukça oyalayan scooter tipi araçların, uzun vadede şehir içinde çokça kişi tarafından kullanılacağı ve şehir içi yolculuğu büyük oranda rahatlatacağı düşünülüyordu. Buna karşın zaman içinde unutulup giden, daha sonrasında piyasaya çıkan elektrikli versiyonları da birer 'fetiş ürünü' olmaktan öteye gidemeyen scooter araçlar için yeni bir dönem başlıyor olabilir.

Archos firması bugüne değin bir çok teknolojik cihaz üretti. Telefonlardan tabletlere, drone araçlardan aksesuarlara birçok alanda faaliyetini yürüten Archos'un Fransa ayağında çalışmalarını sürdüren geliştirici ekipten birinin fikri doğrultusunda Android destekli bir scooter üretildi. Archos Citee Connect adı verilen bu araç bi adet Android cihaz üzerine entegre biçimde geliyor ve cihazda Android Oreo işletim sistemi yüklü durumda. 5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak olan cihaz 1GB Ram ve 8GB tümleşik hafıza barındıracak. Aracın 3G desteği de bulunacak.

Bununla beraber scooter ise 250W motora ve 36W bataryaya sahip olacak. Toplam ağırlığı 11.7 kg olması beklenen aracın saatte 25 km hız yapması planlanıyor. 2018'in yaz aylarında piyasaya çıkması beklenen Citee Connect'in fiyatının ise 600 dolar civarında olması bekleniyor. Bakalım araç bu pahalı fiyatına rağmen ilgi çekebilecek mi? Siz araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Android desteğine rağmen bu fiyat sizce de abartılı değil mi?