Berlin'de sıradan bir binada hiçbir logonun yer almadığı ancak sadece kapı zilinde 'Apple' isimli bir ofis katı olduğu görünen yerde onlarca Apple personeli çalışıyor.

Hepinizin bildiği üzere dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, dünyanın dört bir yanında her biri birbirinden lüks ve sade, görünüm anlamıyla mükemmel ofislere sahip ancak ortaya çıkan son bilgiler, Apple'ın sadece bu 'mükemmel' ofislerinden ibaret bir ofis yapısına sahip olmadığını gösteriyor.

Dünyanın en büyük iş ve ekonomi odaklı yaıynlarından Business Insider'ın ortaya çıkardığı bilgiye göre Berlin'deki bir binanın ikinci katında Apple'a ait bir ofis bulunuyor. Binanın zilinde her ne kadar 'Apple' yazsa da kimse Apple'ın bu binada bir ofisi olacağını tahmin edemiyor ve binada Apple'a dair zil yazısından başka hiçbir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan profesyonel iş sosyal ağı LinkedIn Apple'ın Berlin'de toplam 168 çalışanı olduğunu ve bu çalışanlarının belirli bölgelere dağıldığını söylerken bazı gazeteci ve araştırmacılar, bu ofiste Apple'ın Apple Car gibi gizli projeleri üzerine çalıştığını söylerken çoğu bu ofisin sıradan Apple organizasyonlarını takip etmek için kurulmuş bir ofis olduğunu ve Apple'ın Almanya operasyonlarıyla ilgilendiğini söylüyor.

Öte yandan bu 'gizemli' logosuz ofisler ilk değil. Sosyal medya devi Snapchat'in de hiçbir şekilde 'Snapchat' logosu olmayan ve bakıldığı zaman ofis bile olduğu belli olmayan onlarca binada kurulu ofisleri bulunuyor. Öyle ki Snapchat, böyle bir binadan yönetiliyor.