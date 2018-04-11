Karşınızda Asfaltların Yeni Yakışıklısı 2019 Ford Focus!

4. nesil Ford Focus nihayet ortaya çıktı. Şık tasarımı, modern ve geniş araç içi tasarımı, teknolojileri ve güçlü motoru ile yeni Focus, sınıfının en iyi araçlarından biri olarak göze çarpıyor.

Amerikan otomotiv devi Ford, 2019 Ford Focus modelini tanıttı. İlk olarak yalnızca 5 kapılı, önceki nesle göre çok daha kompakt ve dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan hatchback modelini tüketicilerin beğenisine sunan şirket, 4. nesil Focus’un sedan versiyonunu ise ilerleyen tarihlerde görücüye çıkaracak.

Görsel anlamda oldukça şık bir araç yaratmayı başaran Ford, bu başarısını teknik tasarımda da sürdürmüş. Aks mesafesini 53 mm kadar arttıran şirket, aracın ön ve arka sekmelerini kısaltarak içeride bulunan yolculara çok daha geniş bir alan kalmasını sağlıyor. Ağırlığı 88 kilo kadar azaltmayı başaran Ford, sürüklenme kat sayısını da 0.273'e çekerek yakıt tüketiminden %10 kadar tasarruf sağlamayı başarıyor.

Günümüz otomobillerinde araç içi teknolojilerinin öneminin farkında olan Ford, dur/kalk, trafik işareti algılama, şerit ortalama, sezgisel viraj aydınlatma, head-up display, vites değişimini ve gaz/fren tepkilerini de üstlenen otomatik park sistemi, park yerinden çıkış asistanı, yaya ve bisikletlileri algılayan çarpışma önleyici, kör nokta takip, çapraz trafik uyarısı gibi pek çok teknoloji sayesinde 2019 Ford Focus hatchback’i sınıfının en iyi otomobillerinden biri haline getirmeyi başarmış durumda.

2019 Ford Focus hatchback 1.0 ve 1.5 litre hacimli EcoBoost benzinli motorun yanı sıra 1.5 ve 2.0 litre hacimli yeni EcoBlue dizel motor seçeneklerine sahip. 1.0 EcoBoost motor ise 85, 100 ve 125 beygir güç üreten üç farklı versiyona sahip. 1.5 EcoBoost motor ise 150 ve 182 beygir güç üreten iki farklı versiyon sunuyor.

Dizel motorlara geldiğimizde ise 1.5 EcoBlue ünite 95 ve 120 beygir güç üretebiliyorken, 2.0 EcoBlue motor 150 beygir güç üretebiliyor. 2.0 EcoBlue versiyonda yalnızca 8 ileri otomatik şanzıman bulunurken, 1.5 EcoBlue versiyonda hem 8 ileri otomatik, hem de 6 ileri manuel şanzıman seçeneği bulunuyor.

Yeni Ford Focus’un Avrupa pazarındaki satışları önümüzdeki aylarda başlayacak. Avrupa için başlangıç fiyatı 19.550 Euro seviyesinde olmakla birlikte seçilen versiyona göre 32.450 Euro’ya kadar çıkabiliyor. 2019 Ford Focus hatchback’in 2018 sonunda ya da 2019 başında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.