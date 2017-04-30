Karşınızda Bitki Şekerinden Üretilen, Yenilenebilir Kauçuk!

ABD'nin üç farklı üniversitesinden uzmanlarla bir araya gelen bir çalışma ekibi, yağ ve doğal gazlar yolu ile 'butadiyen kauçuğu' üretmenin yolunu buldu.

Butadiyen kauçuğu, günümüzde kullanılan pek çok malzemenin temel yapı taşı diyebiliriz. Hortumlardan tutun da telefon kaplarına hatta araba lastiklerine dek malzemenin pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Butadiyen kauçuğu bugün 10 milyon ton üzerinde bir rakamla en yaygın kullanılan kimyasallardandır. Kullanımı ilk kez I. Dünya Savaşı dönemine dayanan Stirenbütadiyen kauçukları bugün otomobil lastiklerinin yapımında doğal ürünlerin yerini tamamen almış durumdadır. Hortumlar, keçeler, tıbbi eldiven üretiminde kullanılan Nitrilbütadiyen kauçuğu ise, diğerine göre biraz daha katı yapısıyla bilinmektedir.

Otomotiv malzemeleri, telefon gövdeleri, 3 boyutlu yazıcılar gibi saymakla bitiremeyeceğimiz malzemedede bu polimer kullanılır. Fakat bu madde maalesef sonsuz değil ve aynı zamanda kullanımı ekolojik sorunlara sebep olmakta. O yüzden bilim insanları bir süredir yenilenebilir yöntemler ile bu polimeri üretebilmenin yolunu aramaktaydılar. Görünen o ki, bulmuşlar da.

ABD'nin Delaware Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi ve Massachusetts Üniversitesi'nden bilim insanları ile oluşan bir ekip, ağaçlarda, otlarda ve mısırda bulunan

şekerden, yenilenebilir hammadde olarak butadiyen üretimini gerçekleştirebildi.

Ekibin bu başarısı, milyarlarca dolarlık plastik ve kauçuk sektörünü kökten değiştireceğe benziyor. Ekip ACS Sustainable Chemistry & Engineering adlı dergide yayımlanan makalelerinde, şekerden nasıl bütadiyen elde edilebileceğini anlatmakta.