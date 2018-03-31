Karşınızda Dünyanın En Çok Bakılan Fotoğrafı!

Hiç dünya üzerinde en çok bakılan fotoğraf ne, merak ettiniz mi? Bunlardan birisi, Microsoft tarafından Windows XP'nin varsayılan duvar kağıdı olan Bliss.

Eminim, Windows Xp ilk çıktığı vakit ekrandaki varsayılan duvar kağıdını benim gibi 'Photoshop' ile yapılmış bir eser sanmışsınızdır. Ancak gerçekler pek de öyle değil, o gerçek olamayacak kadar yemyeşil tepe, Kaliforniya - Sonoma County'de bulunuyor.

Sonoma County, California'daki yeşil tepeleri gösteren görüntü, profesyonel fotoğrafçı Charles O’Rear tarafından bir orta format kamerasıyla bir otoyolun kenarında çekildi. İlk olarak 2002 yılında karşımıza çıktığı için1 milyardan fazla insan tarafından görüldü. Bill Gates'in fotoğrafın haklarından ne kadar çok para aldığını tam olarak bilinmemekle birlikte, O’Rear fiyatın epey fazla olduğunu tahmin ediyor. Eğer bölgeyi ziyaret etmek isterseniz bölgenin koordinatları '38.250124, -122.410817'dir.

Bu bölgeyi keşfeden elbetteki ilk biz değiliz: birçok fotoğrafçı bu fotoğrafı yeniden çekmek için oraya gittiler. İşte aynı yerde çekilen bazı fotoğraflar:

26 Kasım 2006'da Simon Goldin tarafından çekildi.

2 Mayıs 2010'da Tony Immoos tarafından yakalanan fotoğraf.

19 Mayıs 2011'de Google Street View tarafından yakalanan görüntü.

Dünyadaki en çok görülen bu fotoğraf sizi de şaşırttı mı? Umuyorum, ilerleyen dönemlerde Windows Xp'deki şu köpeğin şu an ne durumda olduğunu da görebiliriz.