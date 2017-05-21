Karşınızda Dünyanın En Küçük Mekanik Klavyesi

Üretilmiş en küçük kablosuz mekanik klavye ile tanışmaya hazır olun.

Bir mekanik klavyeye sahip olmak, sıradan klavye kullananlara nazaran size pek çok avantaj sunabilir. Tabi mekanik bir klavyeye sahip olmanın getirdiği bazı dezavantajlar da var. Klavyenizi yanınızda taşıyıp insanlara hava atmanız oldukça zor olacağından cahbtexhuk adlı biri bu soruna çözüm getirdi.

Anahtarlığımıza takabileceğimiz mekanik klavyeler yeni bulunan bir şey değil. Bu aletler sadece üzerlerinde bir adet tuş olan plastik kasalardan oluşuyor. Bu aletler çoğunlukla süs olarak üretilmekte. Stres çarkının bir başka türü diyebiliriz. Asıl olay bu süs cihazı elektronik parçalar ile bilgisayara bağlayabilmemizdi.

Cahbtexhuk çözümü AliExpress'te satın aldığı bir modülde buldu. TI CC2540 adındaki bu modül oldukça düşük güç tüketmekle beraber çok küçük bir yapıya sahip. Modül cihazlarla Bluetooth teknolojisi ile haberleşiyor. Tuş ve modül hazır olduktan sonra bu parçalara bir de saat pili eklendiğinde $5 gibi bir maliyetiyle en ucuz IoT cihazı üretmiş olunuyor.

Cahbtexhuk bu modülü Arduino ve çeşitli TI araçlarıyla programladı. Programlama işleminden sonrası sadece bu modüle tuşu ve pili eklemek. Sonuç dünyanın en küçük çalışan mekanik klavyesi oluyor. Projeyi yapan cahbtexhuk, klavyesine Windows tuşunu atamış. Tabi istenilen başka bir tuş da atanabilir. Projeyle ilgili videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.