Karşınızda Dünyanın En Sessiz Arabası: Rolls-Royce Phantom!

Patronların arabası olarak ünlenen efsanevi Rolls-Royse Phantom'un 2018 modeli tanıtıldı. Yeni araç dünyanın en sessiz motoruna sahip.

Dünyanın en lüks arabası olarak kabul edilen Rolls-Royce Phantom’un 2018 modeli tanıtıldı.

92 yıldan beri çıkmaya devam eden seri, bunca yıldan beri zenginliğin sembollerinden birisi olarak gösteriliyor. Dünyanın en pahalı arabaları arasında yer alan Rolls-Royce Phantom, yeni modeli ile dünyanın en sessiz arabası olduğunu iddia ediyor.

350.000 Euro(1.440.000 TL+KDV’ler) fiyat etiketine sahip araç, tasarım açısından tam bir sanat eserine dönmüş durumda.

Tasarım

Zenginliğin sembolü olarak gösterilen aşırı lüks otomobil, 2018 model aracında yine kendisinden beklenileni yapmış gözüküyor. Heybetli tasarımından taviz vermeyen Phantom, genel olarak temiz hatlara ve kusursuz boya kaplamasına sahip. İlk çıktığı günden beri aracın hep en değerli parçalarından birisi olan “uçan hanımefendi”, her zamanki gibi hak ettiği yerde bulunuyor.

Ürünün iç tasarımına baktığımızda apayrı bir görüntü bizleri karşılıyor. Şık ışıklandırmalarla kalitesine kalite katan iç tasarım, olduğu gibi ahşap kaplamalardan oluşuyor. İçerisinde ufak bir bar, yıldız yansımalı tavan, analog bir saat ve çok daha fazlasını bulunduran efsanevi araç, kaliteli deri kaplama koltukları ile tüm tasarımı tamamlamayı başarmış. Arabayı satın alan kişilerin genelde patron olması ve arkada oturmasından dolayı bütün bir aileyi koyacak genişlikte arka koltuğu bulunan arabanın ön koltukları da çok kaliteli gözüküyor.

Motor

Arabanın motoruna baktığımızda bizleri çift turbolu 6.75 litrelik V12 motor karşılıyor. Bu canavar, özel ses filtreleri sayesinde kendi duvarları içerisine gizlenmiş ve ses çıkarabileceği yerler kapatılmış. Anlayacağınız arabanın sessiz olması, içinde bir canavar olmadığı anlamına gelmiyor. Öyle bir canavar ki tıpkı bir yarış arabası gibi 0-100’ü yalnızca 5.3 saniyede yapıyor. Normalde çok yüksek hızlara ulaşabilen araç, elektronik olarak saatte 250 kilometre sınıra düşürülmüş.