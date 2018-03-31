Karşınızda Dünyanın En Tuhaf Canlı Türü: 'Playtpuse'

Gezegende başka hiç bir yerde bulunamayacak enteresanlıkta türlere ev sahipliği yapan Avusturalya’nın belki de en tuhaf hayvanı olan Platypus (bilinen adıyla Ornitorenk) hakkında yapılan araştırmalar, türün daha birçok ilginç özellik barındırdığını keşfetti.

İngiliz bilim adamları bu enteresan sevimlilikteki hayvanla ilk karşılaştıkları zaman, insanlar kafalarında içinde ördek ve su samuru geçen tuhaf düşünceler kurmuştu. Fakat bu tuhaf görünüş, Platypus’lara yetmemiş olacak ki bu canlıların enteresan görünüşleri altında daha birçok sır sakladığı ortaya çıktı.

Araştırmalara göre dünyada sadece iki monotit hayvandan biri olan bu memeli yavrularını önce yumurtluyor daha sonra ise karnından çıkardığı süt ile yavrularını besliyor. Tabii yarı sucul bu canlı hakkından tek tuhaflık bu da değil. Bu sevimli yaratıklar vahşi doğanın en azılı avcılarında bile bulunmayan bir sistem ile avlarını belirliyor: ‘elektrik’. Yanlış okumadınız ömrünü suyun içinde geçiren bu 'Pokemon' benzeri canlı, avının kalp atışlarını dahi görebilecek, hissedebilecek donanıma sahip soğukkanlı bir avcı.





İşleri biraz daha ilginçleştirelim; bu canlılar avlarını yakaladığı anda mideye indiriyordur diye düşünüyorsunuz öyle değil mi? İlginç bir bilgi verelim, Platypusların indirebilecekleri bir midesi yok! Yedikleri besinler doğrudan bağırsaklara aktarılıyor.

Peki son derece ilginç bu canlının zehirli olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu zehrin arka ayaklarında olduğunu? Evet, bu kadar tuhaflık yetmemiş olacak ki bu donanımı avları için değil, sadece çiftleşme döneminde erkek Platypuslar arası rekabet için kullanıyorlar.

Ayrıca bilim insanlarının son araştırmasına göre bu canlıya ait sütler yüksek miktarda antibakteriyel içermekte ve birçok tedavi sürecine yön verebilecek potansiyeldeymiş. Platypusların günün birinde sağlık sektöründe devrim niteliğinde bir buluşa vesile olma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor.