Dan Middleton, 16 milyon kişinin takip ettiği YouTube kanalında içeriklerinde gösterilen reklamlardan elde ettiği gelirlerle yalnız bu yıl 16.6 milyon dolar kazanarak en zengin YouTuber unvanını ele geçirdi.

Dan Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM, Forbes tarafından dünyanın en zengin YouTuber’ı olarak ilan edildi. Middleton’un sadece 2017 yılı kazancı 16,6 milyon dolar’ı (66 Milyon TL) bulmuş durumda. Peki Dan bu parayı nasıl kazanıyor?

26 yaşındaki Dan Middleton’ın YouTube’da 16 milyon kişi tarafından takip edilen DanTDM adında bir oyun kanalı buluyor. YouTube’a içerik üretmeye 3-4 yıl önce başladığını ve yavaş yavaş kendini geliştirdiğini söyleyen Dan’ın 2600’ün üzerinde videosu bulunuyor.

Daily Mail'e konuşan Dan Middleton, YouTube’un son beş yıl içinde çok fazla geliştiğini ve bu süreden önce YouTuber olmanın bir anlam ifade etmediğini söyledi. 30-40 yaşlarında da oyun içerikleri üretenlerin olduğunu söyleyen Dan, yaptığı işte yaş sınırı olmadığını belirtiyor.

Pokemon videoları ile içerik üretmeye başlayan Dan, daha sonra Minecraft videolarına odaklandı ve şu anda ‘en fazla izlenen Minecraft video kanalı’ Guinness rekorunu elinde bulunduruyor.

Kanalında 16 milyon abonesi bulunan Dan, şu ana kadar yüklediği videolardan toplamda 11.5 milyarın üzerinde görüntülenme elde etti. YouTube’un videolarında gösterdiği reklamlardan yaklaşık %68 pay alan Dan, bu sayede sadece bu yıl 16,6 milyon dolar gelir elde etti.

Dan Middleton’un yaptığı işleri merak ettiyseniz buraya tıklayarak dünyanın en zengin YouTuber’ının kanalını ziyaret edebilirsiniz.