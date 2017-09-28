Karşınızda Dünyanın İlk Stres Çarkı Telefonu: K118

Daha önce de farklı tasarımlarda telefonlar görmüştük, fakat bu seferki diğerlerinden oldukça çok uzak. Hong Kong'lu bir şirket, stres çarkı şeklinde bir telefon üretti.

Bir telefon ne kadar tuhaf olabilir? Bu sorunun yanıtını Hong Kong merkezli bir şirket olan Chilli International Holding verdi. Şirket, stres çarkı meraklıları için stres çarkı şeklinde bir telefon üretti.

İki parmağımızın arasına alıp döndürebildiğimiz bir telefondan çok fazla bir bir şey beklememek lazım tabii. Yine de K118 isimli model internete bağlanarak video izleme, müzik dinleme, fotoğraf bakma gibi özellikler sunabiliyor.

Sonuçta bu bir telefon, elbette ki telefonla arama yapma özelliğine de sahip. Fakat 4G VoLTE desteğine sahip olduğunu pek zannetmiyoruz. Ayrıca cihazın görsellerinde bir kulaklık girişi göremedik. Umarız müzik dinlemek için çevremizdeki insanlara radyo yayını yapmamız gerekmiyordur.

Canınız sıkıldığında parmaklarınızın arasında çevirebildiğiniz bu ilginç telefon K118, yalnızca 20 dolarlık bir fiyata sahip. Düz metal stres çarklarının bile 100 doları bulan fiyatları olduğunu düşündüğümüzde firmayı gerçekten tebrik ediyoruz.