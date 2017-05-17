Karşınızda En Gerçekçi ve Güvenilir iPhone 8 Konsepti!

Benjamin Geskin tarafından tasarlanan bu iPhone 8 konsepti, telefonla ilgili paylaşılan sızıntılara göre tasarlanarak elimizde telefonun nasıl görüneceğini gösteriyor.

Son günlerde tüm teknoloji dünyasının üzerine konuştuğu iPhone 8 modeliyle ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken iPhone 8 ile ilgili ortaya atılan konseptler de önem taşıyor. Konseptlerini hayal gücünün dışında telefonlar hakkında ortaya çıkan görsellere ve diğer sızıntılara göre tasarlayan Benjamin Geskin, daha önce konsept tasarımını yaptığı iPhone 8'i bu kez bir kullanıcının eline verdi.

Daha önce özellikle Galaxy S8 modeliyle ilgili hazırladığı konsept çalışmalar gerçek modelle neredeyse tamamen örtüşen @VenyaGeskin1, şimdi de bazı sızdırılan görselleri referans alarak tasarladığı yeni konseptinde Apple'ın yeni telefonu iPhone 8'in elimizde böyle görüneceğini söylüyor.

Açıkçası paylaşılan bu konsept tasarımın kesin olarak iPhone 8 olacağını söyleyemeyiz ancak öte yandan konsepti tasarlayan @VenyaGeskin1'in bu alanda isabetli çalışmalar yapması, iPhone 8'in gerçekten de böyle olacağı ihtimallerini kuvvetlendiriyor.

Eğer iPhone 8'in tasarımı böyle olursa almayı düşünür müydünüz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.