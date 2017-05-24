Karşınızda Game of Thrones 7. Sezon Fragmanı!

Sonunda Game of Thrones'un 7. sezon fragmanı resmi olarak yayınlandı.

Posterler, kısa tanıtım videoları falan derken Game of Thrones'un merakla beklenen 7. sezonuna dair ilk fragman resmi olarak yayınlandı.

Sekizinci sezonu ile final yapacak olan Game of Thrones'un final sezonu öncesi son sezon olarak karşımıza çıkacak 7. sezon konusunda dizinin oyuncularından Nikolay Coster-Waldau (Jamie Lannister), EW’ye verdiği röportajda, “Sanki farklı bir tempoda oynamış gibi hissediyorum. Her şey alışkın olduğumdan daha çabuk oldu… Normalde bir sezon süren birçok şey şimdi bir bölümde geçiyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu da dizinin hayranlarını yeni sezona karşı çok daha büyük bir beklentiye sokmuş durumda.

Yeni gelen fragmanın ise taht için mücadele eden herkesin sağlam savaşlar ile karşı karşıya geleceği izlenimi bıraktığını söyleyebiliriz.

Game of Thrones, 7. sezonu ile 16 Temmuz'da karşımızda olacak.