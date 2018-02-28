Geleceğin Hava Yolculuğunu Aracı: Supersonic Aircraft

Teknolojinin son 5-10 yıl içerisinde daha önce bildiğimiz halinden fersah fersah öteye gittiği aşikar. Bu gelişmeler önümüzdeki yıllarda yolculuk alışkanlıklarını değiştirebilir.

Gelecek 10-15 yıl içerisinde havacılık sektöründe bir standart oluşturmaya başlaması beklenen bu süpersonik ve doğa dostu uçakların, uçuş sürelerini şimdiye oranla inanılmaz derecede kısaltması bekleniyor. İşin açıkçası bu araçlar henüz 'konsept' aşamasında olsalar da hayata geçtiklerinde, yolculuk söz konusu olunca herkesin çok daha fazla zamanı olacak.

Uçak için seçilen isim "Magnavem" olmuş. Bu isim latince 'magna avem' yani 'koca kuş' anlamına geliyor. İspanya'nın Barcelona kentinde, bu proje üzerinde yıllardır çalışan Tasarımcı Oscar Vinals'ın açıklamalarına göre, bu süpersonik jet hayata geçirildiğinde saatte tam 1852 kilometre yol alabilecek. Bu şu anlama geliyor; günümüzün yolcu taşıyan en hızlı uçaklarıyla Londra ile New York arasındaki mesafe en az 7.5 saat sürüyor. Magnavem projesi bir gün hayata geçerse, bu süre 3 saat gibi inanılmaz bir seviyeye düşmüş olacak.

Gelişen teknolojilerin henüz bu uçağın çalışabilir bir biçimde hayata geçmesi için yetersiz olduğunu belirten Oscar, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde projenin hayata geçmesinin mümkün olacağını eklemiş. Bununla birlikte uçağın aynı zamanda atmosferdeki karbondioksidi temizleyecek farklı bir temizleme sistemine de sahip olacağını belirtmiş. Öyle görünüyor ki yaşadığımız çağ belki de son 100 yıl içerisinde en büyük teknolojik sıçramanın gerçekleştiği dönem olabilir. Bakalım hayatımızı değiştirmesi olası bu projelerin hayata geçtiğini görebilecek miyiz?