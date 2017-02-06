Karşınızda Geleceğin Kablosuz Şarj Teknolojisi!

uBeam, 2015 yılında temelini attığı, tam anlamda kablosuz şarj projesinde önemli şeyler başarıyor.

Kablosuz şarj platformları yavaş yavaş mobil cihaz sektöründe artmaya başlamış durumda. Fakat aslında bu cihazlar her ne kadar kablosuz olsalar da, şarj işlemi için cihazınızı şarj platformuna bırakmanız gerekiyor.

Yani bu cihazların sunduğu kablosuz şarj özelliği, telefonunuzu kablosuz şekilde şarj olurken özgürce kullanmanıza olanak sağlamıyor. Fakat bu konuda önemli adımlar atan bir firma mevcut; uBeam.

Silikon Vadisi'nin "gizemli" sakinlerinden biri olan uBeam, ultrasonik dalgalar sayesinde cihazları kablosuz şarj etme sistemini geliştirmiş. Üstelik bu işlem için cihazınızın şarj ünitesi ile teması falan da gerekmiyor.

Tabii firmanın böyle bir sistem geliştirmesi epey ses getirse de ortada sistemin çalışır halde herhangi bir videosu bulunmuyordu. Fakat Los Angeles'daki Upfront Summit'te boy gösteren uBeam, sonunda efsane teknolojisi ortaya çıkarmış.

Aslında kayıt dışı olması gereken sunumda kablosuz şarj teknolojisinin olacağı söylenince tabiki gizliden gizliye çekenler de olmuş. Video çeken kişilerden biri de Zillow Group CEO'su Spencer Rascoff.

Şu an için uBeam her ne kadar kablosuz şarj olayını başarılı şekilde gerçekleştirmiş olsa da bunu sağlayan küpün karşısında elde telefon ile beklemek pek de kullanışlı durmuyor. Yine de bu sunumun "bakın işte yaptık, şimdi bunu geliştirmesi kaldı" mesajı verme amaçlı olduğu aşikar.

