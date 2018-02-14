Google ve Facebook gibi, çalışanlarına güzel çalışma ortamları sunan şirketlerden geri kalır yanı olmayan Yemeksepeti Park, Webrazzi TV’de görüldü.

Ülkemizde Google, Facebook gibi ofislerin çalışanlarına sunduğu hizmetin bir benzerini sunmaya çalışan Yemeksepeti, Beşiktaş’ta bulunan eski ofisi yerine Levent’e çok daha büyük ve işlevsel bir ofis yaptı.

Yeni ofisi ile hizmet vermeye başlayan Yemeksepeti’nin mutlu bir çalışma ortamı kurmak için son derece fazla alternatif sunmaya çalıştığını görüyoruz. Şirketin kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın, Webrazzi TV’nin sevilen programlarından, Girişim Ofisleri’ne katılacak.

15 Şubat perşembe günü, yani yarın yayınlanacak programda Arda Kutsal’ın sorularını yanıtlayacak Nevzat Aydın, başlattığı girişimin ve bunun nasıl ülkemizin en büyük girişimlerinden birisi olmayı başardığını açıklayacak. Girişim Ofisleri özel programı için Webrazzi’ye bir de video hazırlayan Aydın, Yemeksepeti Park’ın belirli alanlarını bir maestro olarak gösteriyor.

Çalışma alanlarından eğlence alanlarına kadar çok geniş bir ofise sahip olan Yemeksepeti, çalışanları için dinlenme alanları, spor alanları gibi özel aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri alanlar sunuyor.

Yarın Webrazzi’nin YouTube kanalı Webrazzi TV’de yayınlanacak video, nasıl bir yerde çalışmak istediğinin kararını tam olarak verememiş genç dostlarımız için yararlı olabilir.