Amerikan Üniversitesi, Georgian Tech tarafından geliştirilen 'Tarzan Robot' çiftçilere ürünlerini izlemede yardımcı olmak için tasarlandı.

Bazı çiftçilerin ürünlerini izlemek için halihazırda dron kullandıklarını biliyoruz ancak Georgia Tech'ten bir araştırma ekibi çiftçilere yardımcı olmak adına çok daha ilginç bir tasarıma imza attılar. Tarzan gibi sallanan bir robot geliştirdiler. Amaca hizmet etmesi adına yeni bir dron tasarlamak yerine, miskin mi miskin tembel hayvandan esinlenerek yeni bir robot oluşturdular. Oluşturdukları robot asılı olduğu platformda sallandığı için de, robota asmalarda, sarmaşıklarda sallanmasıyla tanıdığımız çizgifilm karakteri "Tarzan"ın adını verdiler.

Gördüğümüz üzere, orman sakini Tarzanmış gibi yapay kollarıyla zıplayıp duran robot, ekin sıraları üzerinde askıdaki kollarıyla gezinecek; bitkiler hakkında bilgi toplayıp fotoğraflarını çekerek, verileri sahibi çiftçiye gönderecek.

Ekip Tarzan'ı bu yıl soya tarlalarında test ederek, önümüzdeki üç yıl içinde de pisayaya sürmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda Tarzan'ı bir gün güneş enerjisi ile

çalıbilecek noktaya getirebilmeyi umut ediyorlar.