Karşınızda Kitap Okumanın En Kolay Yolu: Storytel

14 farklı ülkede 600 binin üzerinde aboneye hizmet vermekte olan Storytel, son derece geniş sesli kitap kütüphanesi ile kitap okumanın en kolay yolu olarak karşımıza çıkıyor.

Sesli kitaplar bugün, uluslararası dijital yayıncılık endüstrisinde en hızlı büyüyen içerik türü. Audio Publishers Association (APA) verilerine göre, 2017 yılında ABD’de yaşayanların %26’sı son 12 ayda en az bir sesli kitap dinledi. Türkiye’de diğer ülkelere oranla bazı farklılıklar var. Uluslararası alanda sesli kitapların tarihi oldukça eski; internet ve akıllı telefonlar hayatımıza girmeden de plak, kaset, CD gibi formatlarda sesli kitap satışı ABD ve Avrupa’da gerçekleşiyordu.

Türkiye’de Seslenen Kitap ile başlayan sesli kitaplara olan ilgi, Seslenen Kitap’ın Storytel bünyesine katılmasıyla artarak devam ediyor. Sesli kitaplar, dünyada da Türkiye’de de modern yaşamın gerçeği zamansızlık sorunu sebebiyle aslında kitap okuyamayan insanlara yeni bir alternatif. Arabada, metroda, vapurda; spor yaparken, yemek hazırlarken; aklınıza gelen her yer ve zamanda sesli kitaplar sayesinde geçirdiğiniz zamanı çok daha kaliteli hale getirmeniz mümkün.

Storytel ve Seslenen Kitap

Storytel, akıllı telefon ve tabletlerde Storytel uygulaması üzerinden hizmet veren bir sesli kitap servisi. 2005’te kurulan İsveç merkezli Storytel; İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Hollanda, Rusya, İspanya, Polonya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İtalya ve Türkiye olmak üzere toplam 14 ülkede faaliyet gösteriyor. 2010-2014 arası düzenli olarak %100 büyüme gösteren Avrupa'nın lider sesli kitap servisi Storytel, 2018 yılı itibariyle uluslararası alanda 600 binden fazla aboneye hizmet sunuyor. Seslenen Kitap, 2017’nin sonunda Storytel’e dahil oldu ve 2018 Mayıs itibariyle yeni hizmetlerini sunmaya başladı.

Storytel’in aylık abonelik ücreti 29,99 TL. Storytel.com.tr web sitesinden üye olan kullanıcılara özel kampanyayla kullanıcılar 24,99 TL’ye abone olabiliyorlar. Storytel, nasıl ve nereden abone olunduğu fark etmeksizin tüm abonelerine ilk 14 gün ücretsiz deneme süresi imkanı sunuyor. Kullanıcı eğer servisten faydalanmaya devam etmek istemezse bu 14 gün içinde aboneliğini iptal edip, hiçbir ücret ödemeden ayrılabilir.

Storytel abonelerinden, abonelik ücreti dışında hiçbir ek ücret ve ödeme talep edilmiyor. Abonelik kapsamında kullanıcı istediği sayıda kitabı, istediği yer ve zamanda, istediği kadar dinleyebilir. Aboneler sesli kitapları isterlerse internet bağlantılarını kullanarak, isterlerse de çevrimdışı olarak mobil cihazlarına indirerek internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dinleyebilirler.

Storytel’deki eserler, yazarlar ve seslendirmenler

Kullanıcılar; İlber Ortaylı’dan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk”, Yuvel Noah Harari’den “Sapiens” ve “Homo Deus”, Mark Manson’dan “Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı” gibi son dönemde çok beğenilmiş yerli yabancı eserleri de; Ayşe Kulin ve Ahmet Ümit gibi modern Türk edebiyatının en önemli yazarlarının romanlarını da Storytel’de bulabilirler. Ayrıca ülkemiz edebiyatından Sabahattin Ali’den “Kürk Mantolu Madonna” ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dan “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”; dünya edebiyatından Kafka’nın “Dönüşüm” ve Dostoyevski’nin “İnsancıklar” gibi klasikleşmiş ölümsüz eserler de yüzlerce başka harika eser gibi Storytel’in kütüphanesinde mevcut.

Storytel’de her türden 400’den fazla Türkçe sesli kitap bulunuyor. Bu eserlerin hepsi profesyonel seslendirmenler tarafından seslendirilmiş, azami bir kalite standardı gözetilerek hazırlanmış prodüksiyonlar.

Mert Fırat’ın sesinden Kürk Mantolu Madonna’yı, Ezel Akay’ın sesinden Kuyucaklı Yusuf’u, Gülse Birsel’in sesinden Haldun Taner’in Hikayelerini, Tilbe Saran’ın sesinden Sapiens’i, İbrahim Selim’in sesinden Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı’nı, Mazlum Kiper’in sesinden İlber Ortaylı’nın en son kitabı Gazi Mustafa Kemal Atatürk dahil 8 kitabını, Levent Can’ın sesinden Değirmen’i, Murat Eken’in sesinden Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü ve daha birçok tanınmış ve harika sesten birçok güzel kitabı Storytel’de dinlemek mümkün. Storytel Turkey aboneleri 25.000 civarında İngilizce sesli kitaba ve 15.000 civarında İngilizce e-kitaba uygulama ve web sitesinden erişebilirler. Storytel Türkiye’nin resmi web sitesine www.storyel.com.tr adresinden ulaşabilir, ayrıca aşağıdaki bağlantılardan uygulamanın iOS ve Android sürümlerini indirebilirsiniz.