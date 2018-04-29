Karşınızda Merakla Beklenen Telefon Meizu 15’in Detayları!

Uzun süredir birçok kişi tarafından merakla beklenilen Meizu 15, nihayet resmi olarak tanıtıldı. Bu bağlamda şık tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefonu, sizler için detaylı olarak inceledik.

Bildiğiniz gibi Meizu 15 uzun süredir, merakları üzerine toplayan şık tasarımlı bir akıllı telefondur. Daha önceleri sızıntılar aracılığı ile telefon hakkında fikir sahibi olmuş olsak da, özellikleri netleşmediği için herhangi bir bilgi verememiştik. Ancak son gelen haberlerle birlikte Meizu 15’i birlikte daha iyi inceleyeceğimizi belirtelim. Bu bağlamda son model telefon geleneğini bozmayarak 16:9 formatına devam eden cihazın, 5.46 inç’lik Full HD ekrana yer verdiğini söylemekte yarar var. Tahmin edersiniz ki telefonu elimize aldığımızda ilk baktığımız şey, ekran boyutu oluyor.

Meizu 15, yeni dönem telefonlarının aksine çentikli yapı ile karşımıza çıkmıyor. Bunun yanında ekranın panel tarafında da Super AMOLED teknolojisi kullanıldığını söylemekte fayda var. Orta ve üst seviye arası olduğu öngörülen akıllı telefon, gücünü de Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. Sahip olunan bu işlemciye ise 4 GB RAM ve 64 GB ya da 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor.

Gün boyu elimizde olan akıllı telefonların batarya durumu da elbette ki kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Bu noktada 3000 mAh’lık bataryaya sahip olan Meizu 15, uzun kullanım süresi ile de kullanıcılarını muhtemelen mutlu edecektir. Oldukça yüksek çözünürlük ve parlak renkler sunan Meizu 15’i, bir USB-C kablosuyla 24 Wolt’a kadar sarj edebilirsiniz.

Diğer bir yandan, arka tarafında 12 MP ve 20 MP olmak üzere çift kameraya sahip olan cihazın, ön tarafında da kaliteli selfieler çekebileceğiniz 20 MP’lik bir kameraya yer verilmiş. Son olarak yazılım özelliklerini merak edecek olursanız Meizu 15, Flym OS 7 arayüzü ile Android 7.1.2 işletim sistemi ile elinize gelmekte. Genel olarak özelliklerini incelemiş olduğumuz akıllı telefonun orta ve üst segment kategorisinde yer aldığını söyleyebiliriz.