Akıllı ev aletleri üreticisi Ring, elmas, safir ve altın kaplama olan 390 bin TL'lik sınırlı üretim yeni kapı zili Elite Crown Jewel'i satışa çıkardı.

‘Kara Cuma’ indirimleri genellikle akıllı ev aletlerini normalden daha ucuza almanıza olanak tanır. Fakat eğer ‘fazla’ paranız varsa, lüks tüketim ürünlerine normalden daha fazla ücret ödemeniz gerekebilir.

Bir akıllı ev aletleri üreticisi olan Ring, Kara Cuma’ya özel yeni lüks görüntülü kapı zili modeli olan Elite Crown Jewel’i duyurdu. Üzerinde Bijan Jewelry tarafından üretilen 2077 adet safir, 40 adet elmas bulunan ve 18 karat altın kaplama olan bu kapı zilinin fiyatı tam 100 bin dolar.

Oldukça havalı bir isme ve fiyata sahip olan bu ürün, temelde 500 dolar fiyatı olan Video Doorbell Elite modelinin süslenmiş versiyonu. Bu ultra lüks kapı zili ziyaretçileri görebilmek için HD çözünürlükte bir kameraya ve gece görüşü için kızılötesi sensöre sahip.

Ring, Elite Crown Jewel’e olan ‘yoğun ilgiye’ rağmen ürünü yalnızca 10 adetle sınırlı tuttu. Ayrıca şirket, alıcıların zilleri gönül rahatlığı ile kapılarının önlerine koyabilmeleri için gelirlerin suçla mücadele eden yardım kuruluşlarına gönderileceğini açıkladı.