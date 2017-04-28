Senaryosu Yapay Zeka Tarafından Yazılan Kısa Film Yayınlandı

Senaryosunu bir yapay zekanın yazdığı It's No Game adlı kısa film 25 Nisan itibariyle yayınlandı.

İnsanlar tarafından geliştirildiği halde birçok insandan daha fazla bilgi taşıyarak çözümler üreten, elde ettiği verileri toplayarak yeni bilgiler ortaya koyarak bazı meslek gruplarının yerini alacağı konuşulan yapay zeka görünüşe göre sadece iş gücü ya da bilgi birikimine dayalı değil yaratıcılık gerektiren kişilerin de işleri için bir tehdit olacak.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Benjamin adlı yapay zeka ile ilk kez bir film senaryosu yazıldığı duyurulmuştu. Şimdi ise yine aynı yapay zeka Benjamin tarafından yazılan bir film senaryosuyla karşı karşıyayız. Ancak bu sefer, yapay zeka tarafından yazılan bu kısa filmi izleyebiliyoruz.

Senaryosunun yapay zekanın yazdığı It's No Game filminin başrolünde David Hasselhoff oynuyor. Film, bir yapay zeka tarafından yazıldığı için elbette sıfırdan bir kurgu ortaya atmıyor ancak geçmiş dönemin popüler senaryolarından yeni bir hikaye derliyor.

Senaryosu yapay zeka Benjamin tarafından yazılan ilk kısa filmi hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: