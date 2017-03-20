Karşınızda Sosyal Medyanın Yeni Favorisi: Dev Tavuk!

Geçtiğimiz günlerde hızla Twitter virali haline gelen bu oldukça büyük tavuk, görenleri şaşkına çeviriyor.

Şayet kuşlar, dinozorların yaşayan akrabalarıysa, bu tavuğun bir T-rex olduğunu söyleyebiliriz. Looney Tunes çizgi filmlerinin, şişman ve geveze horozu Foghorn Leghorn'a da benzetilen tavuk aslında "Brahma" olarak bilinen bir tavuk türüne ait.

Brahma, Malay ve Cochin ırklarının çiftleştirilmesiyle oluşturulmuş bir Asya ırkı. Oldukça gösterişli ve göze çarpan bir tavuk türü olan Brahma tavukları, genellikle videoda gördüğümüz bu tavuk kadar büyük. Ağırlıkları da 4-5 kg arası değişmekte.

İşte tavukla ilgili tivitlerden bazıları:

Bu da dev tavuğun videosu: