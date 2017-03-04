Üstün teknolojilere sahip sürücüsüz cenaze arabası, yakınlarınıza veda ederken onlarla son kez duygusal bağ kurmanızı sağlayacak.

Sürücüsüz otomobillerle ilgili dünya devi birçok teknoloji şirketi çalışmalarına tam gaz devam ederken sürücüsüz otomobillerle ilgili ilginç konseptler de karşımıza çıkıyor. Bu kez karşımıza çıkan yeni bir konsept ise sürücüsü olmayan ve hologram özelliğine sahip cenaze arabası.

Bu ilginç cenaze arabası, sürücüsüz bir şekilde ya uzaktan kumandayla kontrol ediliyor ya da yazılımla birlikte kendi kendine gidebiliyor. Üzerinde şeffaf bir tabut bulunan cenaze arabasında vefat eden kişinin naaşını görebiliyorsunuz. Bu kişilerle son anılarınızı yaşatmayı amaçlayan cenaze arabası, surround ses sitemiyle birlikte vefat eden kişilerin sevdiği şarkıları son kez dinlemenize ve onlarla son bir anı edinmenize olanak tanıyor.

Hristiyanlık inancına göre kâr amacı gütmeyen Imaginactive tarafından tasarlanan bu ilginç cenaze aracı, cenazenin naklinden ziyade anma törenleri için uygun bir şekilde tasarlanmış. Öyle ki bu araçları trafikte görmek korkunç olurdu. Bizim kültürümüzle ne kadar örtüşür bilemiyoruz ama bu cenaze aracının ilginç bir fikir olduğu kesin.