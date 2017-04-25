Karşınızda Tüm İhtişamıyla James Webb Uzay Teleskopu!

James Webb Uzay Teleskobunun tamamlanmasında adım adım sona yaklaşılıyor.

Uzayın derinlemesine keşfi ve belki de Dünya dışı yaşama ulaşma adına en önemli 'silahlarımızdan' biri olacak olan James Webb Uzay Teleskopu, sıcak bir bahar gününde gökyüzüne doğru yükselen bir ayçiçeği gibi görüntüsüyle NASA tarafından bugün, yeni bir fotoğraf ile paylaşıldı.

Hala yapım aşaması devam eden James Webb Uzay Teleskopu, gerekli işlemlerin ardından farklı bölümlerinin yapımı için NASA'nın bir başka üssüne taşınacak ve teleskobun inşa çalışmaları orada devam edecek.

Hali hazırda kullandığımız Hubble Teleskobundan tam 100 kat daha güçlü olan James Webb Uzay Teleskopu, yörüngeye yerleştiğinde şimdiye kadarki en güçlü teleskop olma özelliğini de taşıyacak ve bu özellik, James Webb Uzay Teleskobunun bize evrendeki en eski, en karanlık galaksilere ışık tutma imkanı sunacak. Dünyaya uzak mesafede gezinen atmosferik bileşimlerindeki ince detayları bile seçebilecek, gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskopu, Dünya dışı yaşam bulma konusunda da başta NASA olmak üzere tüm Dünyayı oldukça heyecanlandırmakta.

'Ay'da uçan bir arıyı bile detaylıca gözlemlememizi sağlayacak' güçlü donanıma sahip olan teleskobun yapımı birkaç senedir devam etmekte ve toplamda 8 milyar dolar gibi bir rakama mal olacak olmakta. James Webb Uzay Teleskopu, 2018 yılında yörüngeye fırlatılacak.