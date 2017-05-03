Daha önce sadece TSK tarafından kullanılan Milli Coğrafi Analiz Sistemi artık sivil halk tarafından da kullanılabiliyor.

Sadece Türkiye'nin uydu görüntülerinin izlenebildiği Milli Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) daha önce sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel kullanımındaydı ve sadece TSK mensupları bu sistemden faydalanabiliyordu. Şimdi ise Harita Genel Komutlanlığı, Milli Coğrafi Analiz Sistemi'ni sivil kullanıma da açtı.

Google'ın popüler Earth uygulaması gibi uydudan çekilen görüntüleri görebildiğiniz Milli Coğrafi Analiz Sistemi (CAS), milli uydumuz Göktürk 2'den elde edilen görüntüleri derleyerek görüntülememizi sağlıyor. Göktürk 2 uydusu her ne kadar dünyanın dört bir yanındaki görüntüleri Ankara'ya aktarsa da Milli Coğrafi Analiz Sistemi üzerinden sadece Türkiye'ye ilişkin görüntüleri görmek mümkün:

Eğer siz de Milli Coğrafi Analiz Sistemi'ni kullanmak istiyorsanız bu bağlantıya giderek programı indirebilirsiniz. Ayrıca Milli Coğrafi Analiz Sistemi'nin sadece Windows işletim sistemli bilgisayarlarda çalıştığını da belirtelim.