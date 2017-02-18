Türkiye’nin En Pahalı İkinci El Otomobil Satışı Yapıldı!

Ülkemizde şimdiye kadar yapılmış en pahalı ikinci el otomobil satışı gerçekleşti. Başrolde ise Ferrari var.

Ülkemizde otomobil fiyatları gelen zamlar ve ek vergiler nedeniyle adeta tavan yapmış durumda. Hal böyle olunca da araba almak isteyenler sıfır modellerden ziyade ikinci el modellere yöneliyorlar.

Fakat ikinci el araç pazarı da her zaman, herkes için hesaplı olmayabiliyor. Örneğin bu haberimizde bahsedeceğimiz canavar gibi.

Türkiye genelinde lüks otomobil satışının yapıldığı popüler yerlerden biri olan S&S Motors, bu ay Türkiye'nin gelmiş geçmiş en pahalı ikinci el otomobil satışına imza attı. Lamborghini, Maserati, Bentley vb pek çok lüks otomobil markasının aracını bünyesinde barındıran S&S Motors, rekor ikinci el satışını ise Ferrari ile yapmış.

680 beygir gücünde V12 motoru bulunan Ferrari GTC4Lusso, ikinci el olarak S&S Motors tarafından tam 750 bin dolara satıldı (yaklaşık 3 milyon TL). Bu rakam da ülkemizde bu güne kadar ikinci el araca verilmiş en yüksek rakam.

Satış ile alakalı görüşlerini paylaşan S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak şunları söylemiş:

"Türkiye'de hali hazırda 600 adetten fazla araç stoğuyla ülkemizin lüks otomobil alanında en geniş ve farklı ürün yelpazesini barından S&S Motors olarak bir rekora imza atmış olmaktan dolayı mutluyuz. Bir yandan bugüne kadar ki en pahalı ikinci el otomobil satışına imza atmanın mutluluğu içindeyken, diğer yandan 2017 yılında daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için yeni aksiyonların heyecanı içindeyiz".