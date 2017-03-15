3 yaşında olmasına rağmen 90'ı aşkın videosu ve 30.000'den fazla abonesi olan Ebrar Alya Demirbilek, belki olup bitenin farkında değil ancak Türkiye'nin parlayan YouTube yıldızlarından bir tanesi.

Sosyal medyada hoş ve sempatik hareketleriyle tanıdığımız bebekler, genellikle birkaç dakika izleyip hem bizi neşelendiriyor hem de kendi neşeleniyor. Ancak bu bebeklerden bir tanesi var ki, şimdiden Türk YouTube dünyasının yıldızı olmaya aday.

3 yaşındaki Ebrar Alya Demirbilek, daha bu yaşta 30.000 abonelik bir YouTube kanalının sahibi. Kanal, ailesi tarafından yönetiliyor ve kanala Ebrar Alya'nın birbirinden etkileyici videoları yükleniyor. Hem sevimliliği hem de sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ebrar Alya'nın kanalına bugüne kadar 90'ın üzerinde video yüklenmiş. Daha önce Ebrar, kelebekten korktuğu videosuyla ünlenmiş ve katıldığı 'Çocuktan Al Haberi' programında da adını duyurmuştu.

Ebrar Alya Demirbilek'in kelebekten korktuğu hemen aşağıdan izleyebilir aynı zamanda bu sevimli miniğimizin kanalına şu bağlantıdan abone olabilirsiniz. :)