500 dolar fiyat etiketine sahip ShapeScale isimli tartı, vücudunuzu 3 boyutlu olarak tarayarak kilo verdiğiniz bölgeleri size söylüyor.

Eğer fazla kilolarınıa takıntılı bir insansanız ve daha iyi görünmek için kilo vermeye çalışıyorsanız mutlaka sizi fazla kilolu gösteren bazı bölgelerinizden şikayetçi olmuş, kilo verdikçe bu bölgelerinizde bir kilo kaybı yaşanıp yaşanmadığını merak etmişsinizdir. İşte bu merakı gidermeye yarayan ShapeScale isimli tartı vücudunuzu tarayarak tüm bölgeleriniz hakkında bilgi veriyor.

Üzerindeki kızılötesi derinlik sensörleri ve yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde vücudunuzu kolaylıkla tarayarak derinlik ölçümü yapan, böylelikle de vücudunuzdaki bölgelerin nasıl göründüğü hakkında bilgi veren ShapeScale vücudunuzu üç boyutlu bir şekilde analiz ediyor. Ayrıca bu tartının geliştiricileri daha iyi sonuçlar için olabildiğince çıplak olmanız gerektiğini de ekliyor.

Eğer bu tartıya sahip olmak istiyorsanız ne yazık ki şu anda sadece ön siparişte olduğunu ve Türkiye'ye teslimat yapılıp yapılmadığı hakkında bir bilgi olmadığını söyleyelim. Ancak bu ilginç tartının geliştiricisinin belirttiği detaylara göre şu anda 500 dolar olan fiyat yaklaşık 1000 dolara çıkacak ve tartının teslimatları 2018'de başlayacak.