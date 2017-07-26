Karşınızda Yalnızca 320 TL'ye Satılan Çerçevesiz Telefon

Çinli bir telefon üreticisi, fiyatı yalnızca 90 dolar (ortalama 320 TL) olan, çerçevesiz ekranlı bir akıllı telefon üretti.

Telefonların tasarımları günden güne iyileşirken artık küçük boyutlu üretici firmalar dahi tasarımlarını mümkün olan en iyi hale getirmeye çalışıyorlar.

Merkezi Çin Shenzen'de bulunan şirket, Xiaomi Mi Mix'den tanıdığımız sıfır çerçeve konseptli bir telefon çıkardı. 5.5 inçlik bu cihaz yalnızca alt kısımdaki parmak izi sensörü ile küçük bir çerçeve sunuyor.

Apple, Google, HTC gibi dev firmaların günümüz telefonlarında hala nasıl olduğunu anlamadığımız devasa çerçeveleri varken küçük firmaların özgün olmasalar da çerçevesiz cihazlar çıkarmaya ve mümkün olan en uygun tasarımla karşımıza çıkmaları, biz son kullanıcılar açısından sevindirici bir şey.

KIICAA Mix ismiyle çıkan cihaz en iyi tasarım ödülü almasa da çerçevesiz ekranıyla ve yalnızca 90 dolarlık fiyat etiketiyle tüketiciyi mutlu edeceğini tahmin ediyoruz.