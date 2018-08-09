PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürümü Duyuruldu

24 yıldır piyasada olan PlayStation için 500 milyon satış barajını aşan Sony, bu gelişmeyi kutlamak için oyunculara yarı saydam-mavi tasarımlı özel bir PlayStation 4 Pro sürümü satışa sunuyor.

Oyun konsolu denince akla ilk gelen marka olan PlayStation, neredeyse 24 yıldır oyuncuların yanı başında duruyor. Sony, bu uzun süre içinde 500 milyondan fazla PlayStation satmayı başardı. Hatta tam bir sayı vermek gerekirse 525 milyon 300 bin adet PlayStation.

Zaman zaman sert eleştirilere maruz kalsa da Sony’nin PlayStation ile başarılı olduğu su götürmez bir gerçek. Sonuçta 500 milyon ürün satmak kolay bir iş değil. Bunun farkında olan Sony, 500 milyon barajını aştığı için özel bir ürünü piyasaya sunmaya karar verdi.

Günün erken saatlerinde PlayStation Blog’da ‘500 Million Limited Edition PS4 Pro’ adını taşıyan özel bir PlayStation 4 Pro modelinin duyurusunu gerçekleştiren Sony, oyunculara gerçekten özel bir PlayStation’a sahip olma imkanı tanıyor.

Mavi renkli bir kasaya sahip olan 500 Million Limited Edition PS4 Pro, yarı saydam malzemeler ile tasarlanmış durumda. Böylece cihazın içindeki materyalleri kısmen de olsa görebiliyorsunuz. Gerekli bir şey olmasa da hoş bir tasarım olduğu söylenebilir.

Daha da önemlisi 500 Million Limited Edition PS4 Pro, sıradan PlayStation 4 Pro’lardan farklı olarak kutusunda yarı saydam-mavi tasarıma sahip bir DualShock 4 ve PlayStation kamera ile birlikte geliyor. Kutuda ayrıca bir dikey stand ve mono kulaklık da bulunuyor.

500 Million Limited Edition PS4 Pro’nun belki de en önemli özelliği, 2TB hafızaya sahip olması. Günümüz oyunlarının boyutları düşünüldüğünde, uzun yıllar kullanılacak bir PlayStation için 2TB hafızanın çok olduğu söylenemez.

Yalnızca 50 bin adet üretilen özel tasarımlı 500 Million Limited Edition PS4 Pro’lardan birine sahip olmak isterseniz 499 dolarlık bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Ayrıca harici olarak bir DualShock 4 satın almak isterseniz de 64 dolar ödemeniz gerekecek.